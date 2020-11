Iva Zanicchi “Lascio l’ospedale”/ Annuncio commosso sui social: “Grazie a tutti”

Iva Zanicchi ci ha fatto davvero temere il peggio soprattutto in questi ultimi due giorni in cui non ha avuto modo di scrivere e postare messaggi sui social e dopo l’annuncio del peggioramento dei sintomi da Covid 19. Il virus l’ha prima costretta a casa apparentemente senza sintomi e poi l’ha fatta arrivare in ospedale dove si è ricoverata per via della febbre e della difficoltà a respirare. In video è apparsa per ringraziare tutti e pregare i suoi fan di stare attenti al virus mostrandosi attaccata all’ossigeno e poi? Il silenzio. Per due giorni sui social non si è sentito o visto alcun aggiornamento fino a pochi minuti fa quando con un video in cui è apparsa commossa e provata ha annunciato la sua uscita dall’ospedale di Milano in cui è stata in cura.

Iva Zanicchi “Lascio l’ospedale”, dopo il Covid 19 può finalmente tornare a casa

Apparendo insieme allo staff medico dell’Ospedale di Vimarcate, reparto “Tulipano Rosso”, Iva Zanicchi ha spiegato: “Sono uscita dall’ospedale vado a casa. Volevo ringraziare loro, perché non sono solo eroi, sono PROFESSIONISTI. Fanno dei grandi sacrifici e non si fermano MAI! Vi auguro ogni bene!!!! E grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Fate attenzione, un bacio”. Finalmente l’Aquila di Ligonchio, come Carlo Conti prima di lei, è riuscita a tornare a casa lasciandosi alle spalle questo incubo. I fan hanno subito riempito la cantante di like e di cuori sui social e adesso non possiamo far altro che attendere la sua prima apparizione tv.



