Iva Zanicchi

Iva Zanicchi, chi è: l’amore lungo quarant’anni con Fausto Pinna

Iva Zanicchi è stata a lungo legata a Fausto Pinna, produttore musicale e suo grande amore. I due sono rimasti insieme per quarant’anni, fino alla morte di lui, arrivata nell’agosto del 2024. “È una perdita dolorosissima perché mi sento davvero sola. Il suo è un vuoto difficile da colmare” ha rivelato la cantante qualche tempo fa. Dopo aver passato infatti quarant’anni al fianco di Fausto, che ha accompagnato fino all’ultimo giorno, si è ritrovata improvvisamente sola. Nonostante il loro grande amore che andava avanti dal 1985, i due non sono mai convolati a nozze: hanno infatti deciso di vivere il loro amore senza farsi promesse davanti alla Legge.

Fausto, al fianco della cantante dagli anni ottanta, aveva dieci anni in meno di lei. Nonostante questo, purtroppo, è stato lui ad andarsene prima, a causa di un tumore ai polmoni. A lungo Fausto ha fumato tantissime sigarette al giorno, arrivando fino a novanta: dopo la diagnosi di tumore, ha combattuto a lungo e nonostante gli avessero dato solamente due mesi di vita, è rimasto per tanti altri anni al fianco del suo grande amore. La storia tra Iva e Fausto Pinna è cominciata nel 1985: Fausto, produttore musicale, ha lavorato con Iva Zanicchi proprio in ambito musicale e proprio la passione comune per la musica ha fatto nascere in loro l’amore, durato poi quarant’anni.

Iva Zanicchi, chi è: il matrimonio poi finito con Antonio Ansoldi

Iva Zanicchi è stata sposata per diversi anni con un uomo di nome Antonio Ansoldi, con il quale ha avuto una figlia, Michela. “Non avrei dovuto sposare mio marito. Non si meritava un matrimonio così” ha raccontato più avanti l’artista. Non è chiaro perché Iva Zanicchi abbia divorziato dal marito, papà di sua figlia. I due si sono lasciati pochi anni dopo la nascita di Michela e dal 1985 Iva ha cominciato una lunga storia proprio con Fausto Pinna, durata fino al 2024.