Iva Zanicchi “Lilli Gruber ne ha di lingue in bocca”/ “Con Salvini 9 settimane e 1/2”

Iva Zanicchi show a La Repubblica della donne, il programma di Piero Chiambretti in cui l’aquila di Ligonchio regala di settimana in settimana sempre nuove “perle”. Protagonista (o forse vittima) della pagella della “Ministra” di “CR4” è stata Lilli Gruber, la giornalista di Otto e mezzo oggetto di una valutazione a tutto tondo da parte della Zanicchi. Si comincia col piede giusto: “Quando Lilli Gruber è arrivata al TG1 ha sconvolto tutti, perché fino ad allora i mezzibusti si vestivano a lutto con le facce tristissime. Invece lei è arrivata, bella, si è stesa leggermente sulla scrivania e sempre di tre quarti, con le ciglia finte (forse) e ha sconvolto tutti con leggerezza“. Da qui la definizione di “sogno erotico” da parte della Zanicchi, ma per la Gruber arrivano anche delle scudisciate. L’occasione è data dalla conoscenza delle lingue della Gruber che, oltre a padroneggiare il tedesco, è abile anche con altri idiomi. Basta questo spunto, alla Zanicchi, per lanciarsi: “Ne ha di lingue in bocca quella lì“.

Iva Zanicchi: “Tra Lilli Gruber e Salvini 9 settimane e 1/2”

Nel delineare il ritratto di Lilli Gruber, Iva Zanicchi ricorda la sua esperienza da parlamentare europea: “Ha preso quasi un milione di voti, tutta la sinistra l’ha votata. È andata in Europa ma non è riuscita a fare un granché ma non perché non sia capace“. Nonostante la Zanicchi sia stata eletta, con un altro partito, nella stessa tornata del 2004, la cantante dice di non aver mai incontrato la giornalista: “Forse mi è passata in mezzo alle gambe e non me ne sono accorta“. La Zanicchi non è stata tenera nemmeno riguardo Otto e mezzo, il programma condotto dalla Gruber su La7: “Lei invita solo uomini e non le donne. Di Salvini ha detto che è un rozzo e sessista, di Feltri ha detto che è un vecchio in andropausa. Allora io ho detto ‘bene, vuol dire che se è contro gli uomini, quando arrivano le donne lei le innalza’. Alla prima donna che è andata e che lei ha intervistato cosa ha detto? ‘Lei, signora Meloni, è fascista?’ Eh no dai… Questa si è incavolata e allora le ha spento il microfono“. La Zanicchi si rivolge poi direttamente alla giornalista: “Cara, visto che è Natale, io ti vedo che naufraghi in un’isola deserta con Salvini. Perché poi tra Otto e mezzo e Nove settimane e mezzo il passo e breve“. Infine la chiosa: “Io la amo, a me le donne piccoline e un po’ rifatte sono molto simpatiche. Voto 4, ma con grande simpatia“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA