Iva Zanicchi/ “Lockdown? Sono un po’ depressa. Non esco di casa, faccio fatica…”

Anche per Iva Zanicchi il Lockdown è stata una parentesi molto difficile. Ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la cantante ha infatti ammesso “Sono leggermente depressa, non ho ancora il mio buonumore ma voglio tornare ad esser quella di prima, più divertente e spiritosa, cose che non sono più.” Stessa cosa vale per il suo compagno: “siamo spesso chiusi in casa, facciamo fatica a riprendere il ritmo di prima, mi riabituerò piano piano…” La chiacchierata con la Zanicchi si è poi spostata sulla politica e, quando si è parlato di ‘simpatie’, la cantante ha svelato: “Io una volta dissi che volevo fondare un partito con Orietta Berti, lo chiamerei ‘il partito del Tortellino’, e magari avremmo anche un bel successo. Anche se a dire la verità ho una lontana parente della Lega, con cui abbiamo dei bisnonni in comune”. Così ha svelato che si tratta di “Susanna Ceccardi”, che potrebbe esser candidata come governatrice della Toscana. “Spero che la candidino”.

Iva Zanicchi: “Giuseppe Conte? Non sa che pesci prendere”

Si passa allora a parlare di Giuseppe Conte, sul quale Iva Zanicchi dichiara: “Si presenta molto bene, con un tocco di classe. Lo vedrei bene come parente, come il fidanzato di una figlia”. E se questo è il commento ‘estetico’, sulle sue azioni politiche la cantante di “Zingara” dichiara: “Governare questo Paese è difficilissimo. Lui, quasi tutti giorni, a reti unificate, si faceva vedere e rassicurava. Lo avrei fatto anche io. Poi non ha mantenuto tutto quello che ha detto, ma non perché non lo abbia voluto ma perché non sa che pesci prendere. Si arrampicano sui vetri. Non per cattiveria, non riescono proprio ma vorrebbero fare”. E ha spiegato: “Non son capaci, non mi riferisco a Conte”. La cantante ha infine specificato le sue dichiarazioni: “Nel tennis si gioca a tennis in quattro, lì giocano almeno in 20: non si sa dove vanno a finire le palle…”



