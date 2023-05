Iva Zanicchi “Me la sono vista brutta”/ “Fausto? Sarebbe carino andarsene insieme”

Iva Zanicchi, dopo l’operazione: “Lassù c’è qualcuno che mi protegge”

Tre settimane fa Iva Zanicchi, rientrata a casa dopo la finale de Il cantante mascherato, è caduta dalle scale e si è rotta una vertebra: “All’inizio sembrava una microfrattura, invece era proprio rotta. Mi hanno operato e messo una specie di calce che dovrebbe renderà più robusta di prima. Per fortuna lassù c’è qualcuno che mi protegge perché questa volta me la sono vista davvero brutta…”, ha raccontato al settimanale Chi.

La cantante che vive a Lesmo è cresciuta in una famiglia molto religiosa, ma ora in chiesa va raramente anche se dice ancora le preghiere in latino: “La mia è una fede più interiore, personale”. Invece che pregare i santi, preferisce pregare la sua bisnonna Maria Rosa, che nel suo paese era considerata una santa.

Iva Zanicchi è legata da 38 anni a Fausto Pinna: “Lui non sta molto bene, ha questo tumore al polmone, che ora sembra essersi fermato, ma ha metastasi al fegato e alle ossa. Io ho la schiena rotta… Insomma, adesso facciamo ridere: passeggiamo per casa come due formichine”, ha scherzato la cantante sulle pagine di Chi. L’età, gli acciacchi e la malattia iniziano a farsi sentire, e a Iva Zanicchi è capitato di pensare come sarà il momento in cui lei e Fausto dovranno lasciarsi: “Sarebbe carino e anche molto romantico andarsene insieme in modo naturale. In caso contrario, penso che se dovessi morire prima io lui non lo sopporterebbe e mi seguirebbe subito”. Ora che sta un po’ meglio, Iva vorrebbe tornare a cantare e ha già in mente un programma “Iva contro Iva”.

