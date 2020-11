Iva Zanicchi/ “Medici che lottano contro Covid lavorano in condizioni disastrose”

Dopo il grande spavento, Iva Zanicchi sta bene ed è finalmente a casa. La celebre cantante ha vinto la battaglia contro il coronavirus ed è intervenuta oggi ai microfoni di Storie Italiane: «Una dimostrazione di affetto così grande non l’avevo mai ricevuta, ma hanno ragione: “Questa ha 80 anni, sta male, muore, salutiamola per l’ultima volta”, ma invece ce l’ho fatta (ride, ndr)». Iva Zanicchi ha poi voluto ringraziare medici e infermieri che le sono stati accanto: «Voglio dire a tutte le persone anziane come me che bisogna avere forza e grinta, ce la facciamo: dentro noi anziani abbiamo una forza indescrivibile. Non ascoltate gli altri: noi lottiamo e ce la facciamo. Ringrazio tutti per le dimostrazioni di affetto, medici e infermieri: fanno il lavoro in condizioni disastrose, sono bardati e non riescono neanche a respirare poverini».

IVA ZANICCHI: “HO AVUTO UN MOMENTO DI CRISI”

Iva Zanicchi ha poi ricostruito quanto affrontato nelle ultime settimane a causa del coronavirus: «Io avevo fatto già tamponi, era tutto negativo. Quando dicono che prendere il Covid in famiglia è facile, è vero. Sono andati tutti al ristorante e alla fine ci siamo infettati. Io avevo grandi dolori alle articolazioni, ma non volevo andare all’ospedale, ma questo virus è subdolo, è cambiato: mi ha preso i bronchi, un raffreddore fortissimo, poi ho cominciato a non respirare». Iva Zanicchi ha poi aggiunto: «Sono andata a fare una Tac e mi hanno detto che da lì non sarei uscita: ho avuto un momento di crisi ed ho anche pianto. Sono rimasto lì e ho fatto bene: l’ospedale di Vimercate è meraviglioso, ci hanno curato tutti, medici e infermieri sono incredibili. Lavorano in condizioni disastrose: hanno tute doppie, la mascherina, le protezioni, non possono andare in bagno. Per questo motivo bisogna essere grate a queste persone».



