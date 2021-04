Iva Zanicchi “Mi metterei in bikini per la cioccolata”/ “Se fossi all’Isola farei…”

Iva Zanicchi concorrente all’Isola dei Famosi? “Sarei capace di tutto!” fa sapere la cantante in diretta nel corso della sesta puntata del reality di Canale 5. Quando, infatti, il gruppo di concorrenti riesce a conquistare ben due tavolette di cioccolato, Ilary Blasi stuzzica la Zanicchi, chiedendole se mangerebbe la cioccolata qualora fosse una concorrente. “Cioccolata? Io mangio tutto: latte, non latte… – chiarisce subito lei, e regala anche un esempio piuttosto chiaro – Se fossi lì all’Isola, per una barretta di cioccolata farei qualsiasi cosa, come la Ferilli quando ha vinto la Roma che è andata nuda allo stadio.”

Iva Zanicchi per la cioccolata? Sarebbe disposta anche a presentarsi in diretta all’Isola dei Famosi, in studio, in costume: “Io verrei qui, lunedì prossimo, col bikini e farei delle passeggiate… Se fossi affamata la mangerei tutta, non la divido con nessuno!” ha così concluso. Una concorrente che saprebbe insomma come regalare al pubblico dell’Isola dei Famosi dei momenti esilaranti ed indimenticabili. Per ora, ce li regala comunque nel suo ruolo da opinionista.

