Iva Zanicchi: “Mi scuso con Selvaggia Lucarelli”/ “Ma in passato mi chiamò vaiassa!”

Iva Zanicchi, ospite di Da noi a ruota libera, ha parlato dell’epiteto offensivo rivolto nel corso della prima puntata di Ballando con le stelle alla giudice Selvaggia Lucarelli: “Mi scuso pubblicamente, l’ho fatto subito ieri sera quando il web ha fatto notare che si era sentito. Non nascondo di averlo detto. Mi sono avvicinata a Samuel Peron e l’ho sussurrato nell’orecchio, dimenticando che aveva l’archetto, sennò non si sarebbe sentito. È comunque imperdonabile, certe parole non si dicono”, ha ammesso.

L’offesa, come ha rivelato la cantante, è stato il frutto del voto dato dalla giornalista. “Selvaggia Lucarelli fa il suo mestiere, è pungente. Il suo 0 però mi ha sorpreso, è stato eccessivo. È come se non mi fossi mai esibita. Ci sono rimasta male, da qui quella reazione. Ero anche stanca e nervosa”, ha raccontato. Inoltre, ha rivelato che c’era stato un precedente tra le due. “Una volta scrisse una cosa orribile su di me. Mi definì una ‘vaiassa dei salotti buoni’. Neanche ci conoscevamo”.

Selvaggia Lucarelli è intervenuta in collegamento a Da noi a ruota libera per rispondere a Iva Zanicchi: “È vero che mi ha chiesto subito scusa ieri sera, ma va sottolineato che ha usato un epiteto sessista e piuttosto grave. Se dice che non lo ha fatto con cattiveria, vuol dire che lo fa in modo automatico e superficiale. Mi auguro che abbia capito e si sia resa conto”. E sul precedente insulto rivolto alla cantante: “Vaiassa vuol dire popolana, non c’entra nulla”, ha ribattuto.

Infine, la giornalista ha puntato il dito contro Samuel Peron: “Non è meno colpevole di lei, anzi. Mi aspetto delle scuse anche da lui. Non abbiamo mai parlato, non mi conosce, ma di fronte a quella parola si è fatto delle grosse risate”. La cantante, da parte sua, ha voluto difendere il suo partner: “Era imbarazzato, la risata è data da quello. Non ha mai parlato male di te. Mi ha sgridata più volte come un figlio durante le prove”, ha concluso.

