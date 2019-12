Iva Zanicchi “Mina vergine? Non direi”/ Boicotta Chiambretti per All Together Now e..

IVA ZANICCHI OSPITE AD ALL TOGETHER NOW LA “SPARA GROSSA”

Iva Zanicchi torna in tv e la spara grossa, o quasi, visto che chi la segue sa bene che non è nuova ad esternazioni di questo genere. In passato la stessa conduttrice e cantante ha rivelato che la figlia le raccomanda di non esagerare quando è in tv ma a quanto pare non riesce a trattenersi e il pubblico la ama per questo. Tra gaffe e rivelazioni in passato ci ha regalato delle vere e proprie chicche per meme sui social e per il trash e ieri sera ha fatto lo stesso. Iva Zanicchi era tra le decine di artisti o aspiranti tale, ospiti ad All Together Now giunto alla sua seconda edizione, ed è stato proprio nel programma di Michelle Hunziker ieri sera che lei ha preso la parola per lanciare una frecciatina o battutina alla sua collega Mina al grido di: ““sai che mina viene considerata da tutto un po’ la vergine… insomma vergine non direi”.

IVA ZANICCHI BOICOTTA PIERO CHIAMBRETTI E SBARCA SU CANALE5

Cosa avrà voluto dire e cosa lega le due dopo tutti questi anni? Siamo sicuri che i fan storici di Iva Zanicchi hanno apprezzato quella che ritengono una vera e propria rivalsa per l’aquila di Ligonchio ma, dall’altro lato, in molti si sono resi conti che lei ha boicottato Piero Chiambretti a favore del programma di Canale5. In particolare, la Zanicchi e Cristiano Malgioglio dovevano essere ospiti a La Repubblica delle donne come spalle di Chiambretti ma entrambi si sono presentati nel muro della Hunziker boicottando il programma di Rete4. Ci saranno adesso delle conseguenze sulla frase che ha detto o la cosa morirà qua? Lo scopriremo nelle prossime ore.

