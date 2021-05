Iva Zanicchi/ “La more di Mio fratello? Un dolore grande”, il mio ultimo singolo…

Iva Zanicchi sarà questo pomeriggio di scena a “Verissimo”: la cantautrice e oramai da tempo anche apprezzata opinionista televisivo infatti torna nel salotto di Silvia Toffanin, dove oramai è di casa, e in questa puntata del 29 maggio in onda su Canale 5 sarà intervistata dalla padrona di casa assieme a un ricco parterre di ospiti, di cui faranno parte anche la collega Orietta Berti, la coppia Francesco Rutelli-Barbara Palombelli, Belen Rodriguez e Demet Ozdemir. Ma andiamo con ordine.

E l’81enne artista originaria di Ligonchio, piccolissimo centro in provincia di Reggio Emilia, è stata di recente protagonista di una intervista letteralmente a cuore aperto sull’ultimo numero del magazine “Chi”, in edicola dallo scorso 26 maggio, e in cui torna sulla scomparsa dell’amato fratello, contagiato come lei dal Covid-19. “Sono arrabbiata per come è morto” ha raccontato, parlando col periodico della dolorosa esperienza e dicendosi rammaricata soprattutto per il modo in cui l’ha perso: “Non ho potuto salutarlo e stargli vicino mentre moriva” ha spiegato la Zanicchi, ammettendo pure di aver provato “dolori immensi” per la perdita dei genitori, ma nulla di paragonabile a quella del fratello. Con questi infatti il rapporto era molto forte e il fatto che si siano contagiati assieme è stato un motivo di sofferenza in più.

IVA ZANICCHI, TRA IL RICORDO DELL’AMATO FRATELLO E IL NUOVO SINGOLO

Tuttavia negli ultimi tempi, fatto salvo il piccolo malore accusato in diretta a “L’Isola dei Famosi 2021”, dove è impegnata quest’anno come opinionista, Iva Zanicchi è tornata… in pista anche dal punto di vista musicale: infatti da nemmeno un mese è stato pubblicato il suo nuovo singolo “Amore mio malgrado” per l’etichetta SA Project, brano che nelle intenzioni della stessa cantante farà da apripista al prossimo disco di inediti che dovrebbe comunque vedere la luce quasi sicuramente prima del 2022 e, secondo i rumors, il periodo di uscita dovrebbe essere il prossimo autunno.

La canzone, già in rotazione radiofonica dallo scorso 30 aprile e disponibile anche nei consueti store digitali, non ha accolto fino ad ora i favori del grande pubblico ed è stata snobbata dai principali network televisivi: ma l’81enne non si dà per vinta e ha deciso di proporre quella che è la sua classica canzone d’amore, una sorta di antipasto del nuovo album che è in preparazione: e il ritmo incalzante della canzone, con sonorità che strizzano l’occhio a quelle più “catchy” che vanno per la maggiore oggi, segnalano la voglia della Zanicchi di riprendere un discorso musicale precedentemente interrotto e di attualizzarlo ai gusti recenti del pubblico; le musiche, esaltate dalla sua interpretazione, sono firmate da Giuseppe Santamaria mentre il testo è stato scritto da Angelo Renato Pizzamiglio.





