Iva Zanicchi/ “Mio padre Zefiro mi ha chiesto un bacio sulla fronte e poi è morto”

Iva Zanicchi è intervenuta in qualità di ospite a “Domenica In”, su Rai Uno, il giorno di Natale. La cantante, reduce dalla finale di “Ballando con le Stelle”, chiusa al quarto posto, ha sottolineato che l’esperienza nel talent show di Milly Carlucci “mi ha dato tanto, devo dire la verità e penso e spero di avere dato qualcosa anche io alla trasmissione. La rifarei! Sono snodata: ho fatto il ponte, ho fatto la ruota… Mi manca solo la spaccata! Ho dimostrato che anche le signore più avanti con l’età possono fare cose incredibili”.

Successivamente, Iva Zanicchi ha raccontato di avere conosciuto suo padre solo all’età di cinque anni, essendo venuta al mondo in tempo di guerra. Il suo genitore, di nome Zefiro, come molti padri di un tempo, per pudore e per una forma di educazione dell’epoca, non riusciva a dimostrare l’affetto e la tenerezza verso i figli. Tuttavia, “in punto di morte mi ha chiesto un bacio sulla fronte, cosa che non aveva mai fatto, e poi si è spento tra le mie braccia. Lui è stato speciale anche da nonno: faceva il cavalluccio a terra, portava tutti sulla sua schiena”.

