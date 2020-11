Iva Zanicchi, morto il fratello Antonio/ “Ti ho amato come un figlio”

Lutto per Iva Zanicchi: oggi è morto il fratello Antonio Zanicchi, 77 anni. A dare l’annuncio è stata la stessa cantante con un breve ma sentito messaggio sui social network: «Ciao fratello mio Ti ho amato come un figlio», la didascalia che accompagna una foto che li ritrae insieme. Come evidenziato dai colleghi del Corriere della Sera, per il momento non sono state rese note le cause del decesso. Ricordiamo che l’interprete di “Zingara” è reduce da una lunga battaglia con il coronavirus e non è da escludere che anche il fratello Antonio Zanicchi abbia contratto il virus: la cantante ha infatti dichiarato di essersi infettata ad una cresima di famiglia e che anche i suoi fratelli erano risultati positivi al Covid-19.

IVA ZANICCHI, MORTO IL FRATELLO ANTONIO: CORDOGLIO SUL WEB

«Per primi sono stati male mia figlia con mio genero, dopo due giorni eravamo tutti malati», ha raccontato giorni fa Iva Zanicchi in una intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa. Tra le persone risultate positive al coronavirus anche i due fratelli, come dicevamo, e la cantante aveva esternato preoccupazione per uno dei suoi cari: «Sono stata nell’ospedale di Vimercate, che è nuovo, moderno e vederlo fa bene al morale. Stanze con al massimo tre letti: io ero con mia sorella, siamo state ricoverate insieme. E ora anche mio fratello è lì, sta male. Ho lottato, questo virus non ti molla. Sono grata agli infermieri e ai medici. Non sono eroi, sono professionisti. E sono angeli». Tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Antonio Zanicchi, queste le parole di Cristiano Malgioglio: «Iva tesoro, che tristezza sentire questa notizia. Ti sono vicino con tutto il mio affetto e ti stringo nel mio abbraccio».

