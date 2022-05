Iva Zanicchi: “Non mi sposo, è fake news”/ “Farò Sanremo Giovani con Drusilla Foer…”

Iva Zanicchi è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni della trasmissione di Rai Uno “La Vita in Diretta” nel corso del pomeriggio di oggi, martedì 3 maggio 2022. Subito la cantante ha scherzato con il conduttore Alberto Matano, che gli ha chiesto novità circa la notizia del suo matrimonio annunciata dai giornali: “Ma non è vero, non mi sposo! Ci hanno creduto tutti perché non ho smentito subito! I giornalisti continuavano a chiedermi cosa ci si sarebbe potuto aspettare da me per il futuro, allora io ho detto: ‘Beh, che mi sposi con l’abito bianco e con il velo’. Da quel momento tutti hanno scritto del mio matrimonio…”.

Iva Zanicchi: "Sono nata in una stalla"/ "I miei genitori non volevano che cantassi…"

IVA ZANICCHI: “LA RAPPRESENTANTE DI LISTA HA AVUTO UN SUCCESSO INCREDIBILE”

Smentito il suo matrimonio con Fausto Pinna, Iva Zanicchi ha voluto ridere ancora insieme ad Alberto Matano, asserendo che, in vista del prossimo Festival, “ripartirò da zero e farò Sanremo Giovani in coppia con Drusilla Foer”. Battute a parte, con Sanremo “siamo tornati ai vecchi tempi. Il potere di Sanremo, d’altra parte è noto, non lo devo certo dire io. Quest’anno La Rappresentante di Lista ha avuto un successo incredibile con la sua ‘Ciao Ciao’, ma devo dire che anche il mio brano ha avuto un buon successo”.

LEGGI ANCHE:

Iva Zanicchi "Matrimonio con Fausto Pinna? Ma va là!"/ "Alla mia età, siamo matti"Iva Zanicchi si sposa per la seconda volta/ Il sì a 82 anni con Fausto Pinna

© RIPRODUZIONE RISERVATA