Iva Zanicchi, nuovo giudice de Il Cantante Mascherato 4?/ Milly Carlucci la promuove

Iva Zanicchi nuova giurata a Il Cantante Mascherato 4? L’indiscrezione

Iva Zanicchi sta partecipando come concorrente a Ballando con le stelle, noto talent show condotto da Milly Carlucci. La cantante è stata protagonista di uno scivolone piuttosto importante, con la giurata Selvaggia Lucarelli. Il “tro*a, pronunciato dall’Aquila di Ligonchio, però, non sembra aver intaccato la sua immagine agli occhi della conduttrice.

Iva Zanicchi, secondo Bubino Blog, sarebbe stata premiata da Milly Carlucci con un nuovo ruolo: il giudice a Il Cantante Mascherato 4. Com’è riportato sulla pagina web: “Prosegue dunque il sodalizio con l’iconica cantante che a questo giro andrà a sedersi dall’altra parte dell’Auditorium del Foro Italico. La Zanicchi proverà a smascherare le celebrità che la generalessa Carlucci sta convincendo a mettersi in gioco nello show più surreale della tv.” Insomma, sembra che l’episodio della cantante con la giurata di Ballando con le stelle sia stato ormai archiviato dalla stessa conduttrice.

Qualche mese fa, dopo l’esibizione di Iva Zanicchi con Samuel Peron, Selvaggia Lucarelli aveva dato un brutto voto alla performance della coppia. Infastidita, la cantante ha pronunciato un grave insulto alla giurata: “tro*a”. Questo avvenimento ha suscitato l’ira della giornalista che si è, poi, sfogata sui social.

“Voglio dire alcune cose su quello che è successo ieri con Iva Zanicchi, perchè trovo che al di là del caso personale e del contesto, racconti una dinamica tipica di quelle in cui le donne si trovano spesso impantanate. La dinamica è semplice: io ho un ruolo che prevede una posizione di “potere”, ovvero quella di giudice in un programma di ballo/intrattenimento. C’è una concorrente Iva Zanicchi, che si mette autonomamente in condizioni di essere giudicata dalla sottoscritta. Lei ha qualche decennio più di me, molti successi alle spalle, “io sono Iva Zanicchi”, le piace spesso dire quando non è nel mood simpatica signora senza filtri. Già nelle clip che precedevano il debutto di ieri tradiva molto bene il suo pensiero, perchè nel parlare con me fingeva di non ricordarsi come mi chiamo (“come si chiama quella lì”). Un atteggiamento tipico: fingo che tu non sappia neppure chi sia perchè non accetto di condividere lo stesso piano con te, c’è una gerarchia: io sopra, tu sotto”.

