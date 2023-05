Iva Zanicchi: “Ora sto bene”/ “Sono caduta malissimo, pensavo di ammazarmi”

Iva Zanicchi è stata intervistata stamane telefonicamente dal programma di Canale 5, Mattino Cinque News, per parlare della sua operazione dopo una brutta caduta dalle scale in casa. La super diva della musica e della televisione italiana ha colloquiato con Federica Panicucci spiegando: “Come sto? Grazie cara sto bene, mi guardavo in questo messaggio che sembro una mummia – dice riferendosi al suo video pubblicato su Instagram – va bhe pazienza adesso sto molto meglio”.

Quindi ha proseguito, svelando nel dettaglio come è andata la caduta: “Io ho fatto di tutto, mi hai visto in tv, ho ballato ho fatto di tutto, rientravo da Roma e con una valigia sono salita su per le scale dal garage a casa, è andata bene, poi per alleviare un po’ Fausto che non sta benissimo, sono scesa per prendere la sua valigia e da metà scala sono caduta malissimo, da ammazzarsi, un volo che non ti dico”. E ancora: “Sono caduta in uno spazio piccolissimo, è andata bene ma pensavo fosse solo una gran botta invece hanno scoperto che avevo una vertebra rotta quindi o tenevo un bustino per 4 mesi oppure dovevo operarmi ed ho deciso di operarmi e ho fatto bene, sono stata all’Humanitas con un professore benissimo”.

IVA ZANICCHI: “DOMANI VADO ALL’ARENA DI VERONA”

Ma Iva Zanicchi non ha intenzione assolutamente di starsene a casa a letto: “Farò un po’ di riabilitazione da domani, fino ad oggi mi riposo, ma io non mi arrendo, non arrendetevi mai, la voglia di stare a letto c’è ma bisogna alzarsi e andare, domani mi prendo la mia auto non guidando io, mi metterò bene comoda con il mio bustino e vado a Verona all’Arena e canterò con Al Bano”, per la festa degli 80 anni del grande artista pugliese.

Federica Panicucci ha aggiunto: Ci siamo preoccupati ma conoscendo la tua tempra”, e Iva Zanicchi ha replicato: “Spero di venirti a trovare lì da te, adesso siamo al telefono ed è freddo”, quindi la conduttrice ha promesso: “Appena hai voglia e piacere io ti aspetto qui, gli italiani hanno piacere di vederti e ti vogliamo vedere più in gamba che mai”.

