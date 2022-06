Iva Zanicchi è immersa dagli impegni nonostante l’estate sia arrivata. Tra relax e mare l’Aquila di Ligonchio è presa dalla promozione del suo nuovo libro Un altro giorno verrà ma non solo; la cantante si sta preparando a Ballando con le stelle. Il talent show, condotto da Milly Carlucci, vedrà l’artista nella nuova veste di ballerina.

Ai microfoni di Nuovo Tv, Iva Zanicchi racconta il motivo per cui ha accettato di partecipare allo show: “Milly è una donna straordinaria che sarebbe capace di convincere gli eschimesi a fare i gelati al Polo Nord” svela con ironia l’Aquila di Ligonchio. Nonostante la sua titubanza è stata, dunque, la conduttrice a convincerla toccando le giuste corde: “Quando tutti cominciano a dire di non fare qualcosa o mi invitato a rifletterci molto, scatta qualcosa dentro di me, per cui rispondo: “Bene adesso lo faccio”.

Iva Zanicchi e il “no” al Grande Fratello Vip

Iva Zanicchi si è lanciata la sfida di vincere Ballando con le Stelle, ma per il Grande Fratello Vip il discorso è diverso. Come riporta Nuovo TV, l’artista svela: “C’era questa possibilità nell’aria ma preferisco guardare il reality da casa. Conoscendomi, penso che mi scapperebbe qualcosa che non dovrei dire e mi farebbero uscire subito”.

La cantante conclude: “Anche se non sembra, visto sono abbastanza diplomatica, a volte sono come mio padre non mi trattengo più e posso dire qualsiasi cosa“. Dunque, per il momento almeno sembra che la conduttrice e artista non abbia l’intenzione di essere una concorrente del reality, condotto da Alfonso Signorini.

Iva Zanicchi: “Come mi sto preparando per Ballando con le Stelle? Mangio tutto il giorno”

Iva Zanicchi svela come ha pensato di prepararsi per Ballando con le stelle che andrà in onda a settembre ma, sembra che la dieta non sia il suo forte. Come riporta Nuovo TV la cantante dichiara ironicamente: “La verità è che non mi sto preparando affatto. Da quando mi sono messa a dieta per arrivare a settembre in linea mi è venuta una fame atavica: mangio tutto il giorno.”

Poi aggiunge: “C’è chi dice che essendo una cantante dovrei essere avvantaggiata, perchè ho il senso del ritmo e non rischio di andare fuori tempo. La musica nelle orecchie ce l’ho, però devo farla andare nelle gambe se voglio ballare“. Sul temporaneo addio a Mediaset in favore della sua partecipazione a Ballando, l’artista svela che a darle la benedizione è stato Silvio Berlusconi: “Ci lega un rapporto d’affetto profondo“.

