Iva Zanicchi “Pesce va in bocca”/ Siparietto hot con Zorzi all’Isola: “Mangio carne”

L’Isola dei Famosi 2021 ci ha regalato una serie di siparietti hot a cominciare dalla “patata” di Ilary Blasi e finendo al pesce di Iva Zanicchi e di Daniela Martani e alle Markette di Roger Garth e di Ubaldo. La stessa Miriana Trevisan oggi a Mattino5 commentando la puntata di ieri sera del programma ha sottolineato l’alta carica erotica che si respirava nella puntata di ieri sera e l’apice del momento è stato proprio il momento del famoso pesce. La domanda arriva in relazione a Daniela Martani, vegana, perché in molti si chiedono se alla fine, per fame, mangerà il pesce. A quel punto Iva Zanicchi chiede quando è l’ultima volta che ha mangiato il pesce e Ilary Blasi lo ripete non senza dare adito a doppi sensi tanto che la stessa naufraga risponde: “Ma quale pesce? L’animale? Quello saranno dieci anni che non lo mangio..”.

Iva Zanicchi “Pesce va in bocca”, il siparietto hot con Tommaso Zorzi

A quel punto le risate in studio non sono mancate. Iva Zanicchi ha sottolineato che si tratta solo di una battuta ma Ilary Blasi continua a ridere voltandosi poi verso Tommaso Zorzi e chiedendo poi al suo opinionista qualche dettaglio sulla sua dieta: “Ma tu mangi la carne?”. A quel punto l’influencer se la ride, si nasconde quasi intimidito e alla fine si lascia andare ad un timido sì insinuando che non si stia parlando di carne e nemmeno di pesce che Iva Zanicchi sottolinea “quello che si mette in bocca non altro”.

Ecco il video del momento:

