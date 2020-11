Iva Zanicchi positiva al Covid/ Video “Me lo sono beccato, ho contagiato mia sorella”

Anche la cantante Iva Zanicchi ha scoperto di essere positiva al Covid. Lo ha annunciato la stessa artista ottantenne attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, pubblicando un video. “Eccomi qua, ve lo dico: ho il Coronavirus! Sto bene, non ho perso l’allegria e vi faccio questo video”, ha scritto nella didascalia che accompagna il filmato. “Mi raccomando fate attenzione”, ha proseguito l’artista, appellandosi al buonsenso di tutti e chiosando: “Spero voi stiate bene, vi mando un bacio. A prestissimo”. Nel filmato la Zanicchi indossa mascherina e guanti. Dopo i saluti di rito, la cantante senza mezzi termini ha confessato: “Ho il Coronavirus! Eh, me lo sono beccato”. La cantante ha ribadito che non c’è nulla di male ad ammettere di essere risultati positivi al virus che, purtroppo, continua a galoppare in Italia e nel mondo provocando non solo migliaia di contagi ma anche, purtroppo, molte vittime. La Zanicchi ha aggiunto di aver scoperto la sua positività ormai da tre giorni e di essersi quindi isolata in casa con tanto di mascherina FFP2 e guanti. “Non ho perso neanche l’allegria, per cui…”, ha aggiunto l’artista, facendo intendere che tutto sommato sta bene, come conferma anche il video che la vede protagonista.

IVA ZANICCHI POSITIVA AL COVID: L’ANNUNCIO SOCIAL

Iva Zanicchi, come molti volti noti – da Carlo Conti a Paola Perego passando per la collega Ornella Vanoni – ha così confessato via social di avere il Coronavirus. Nel caso dell’artista soprannominata “l’Aquila di Ligonchio”, la stessa ha ammesso il motivo che l’avrebbe spinta a dirlo pubblicamente via social: “Per sbaglio è apparso un mio piccolo video su Facebook, l’avevo mandato a Pippi (il marito, ndr), e non so come ho toccato un tasto ed è partito. Allora tanto vale che lo dica ma non c’è niente di male”, ha spiegato, “Purtroppo l’Italia è piena”. Quindi la Zanicchi ha invitato a non abbassare la guardia, ora più che mai, a fare attenzione e a non uscire. “Io non esco più di casa, ci mancherebbe altro!”, ha proseguito. “Purtroppo l’ho attaccato anche a una mia sorella”, ha poi continuato, mentre per il momento il marito Pippi (Fausto Pinna, ndr) autore del video pubblicato sui social, non avrebbe accusato alcun sintomo particolare.





© RIPRODUZIONE RISERVATA