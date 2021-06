Iva Zanicchi/ “Quella volta che un fan mi ha regalato della carta igienica…”

Iva Zanicchi nell’ultima puntata di “Venus Club” ha lasciato il ruolo di opinionista per sedersi sulla poltrona degli ospiti. L’Aquila di Ligonchio ha ricordato di essere nata in una stalla, mentre sua mamma stava mungendo una mucca. Iva Zanicchi ha poi stupito tutti raccontando un episodio molto particolare avvenuto durante una tournée in America: “In passato usava fare tantissime tournée con i cantanti italiani, si andava in coppia in America e in Canada, quella che ricordo con maggior piacere, la più bella fu con Gianni Morandi. Furono concerti trionfali, erano gli anni d’oro”. In quell’occasione gli organizzatori le chiesero un favore: “Mi dicono ‘abbiamo in sala il più anziano italiano d’America di origine napoletana e vorremmo che gli dedicasse una canzone in napoletano’. Io lo faccio e alla fine questo vecchietto viene in camerino accompagnato dai figli”.

Iva Zanicchi, con tono divertente, ha continuato dicendo che l’anziano signore voleva farle un regalo: “Avevo detto che non c’era bisogno ma è tornato la sera con un pacchettino fatto molto bene e dice: ‘Zanicca, io so come si vive in Italia nelle vostre povere case, nelle vostre famiglie che non avete la gabba netta (il gabinetto)’. Apro il pacchettino e dentro c’era un rotolo di carta igienica!”. La cantante di “Zingara” ha comunque ringraziato il suo ammiratore per l’inusuale regalo e gli ha chiesto se ne aveva uno anche per Gianni Morandi. Poi ha parlato anche di una tournée in Giappone: tra difficoltà ad andare in bagno e la salita al monte Fuji. Infine ha ricordato il successo con “OK il prezzo è giusto!”, il game show condotto per 11 anni: “Mi ha dato la popolarità e l’amore della gente. Non rinnego niente”.

