Iva Zanicchi rivelazione choc/ “Dopo il Coronavirus, ce l’ho sempre in bocca”

Iva Zanicchi ha contratto il Covid-19 tempo fa – insieme ad un parente- e ora si vede costretta a fare ancora i conti con una delle conseguenze del contagio, che permangono anche a oltre 10 mesi dalla avvenuta diagnosi dell’infezione. La cantante, reduce dal Festival ter di Amadeus, torna quindi a raccontarsi, senza risparmiarsi sul contagio da Covid-19 in un’intervista inedita, in cui – tra le altre cose- dichiara di accusare da tempo un perenne sapore alle papille gustative, in bocca.

Iva Zanicchi torna a raccontarsi: l’intervista post-Coronavirus

Torna a far parlare di sé Iva Zanicchi, con alcune dichiarazioni rilasciate in un’intervista concessa a Di più. Per l’occasione a mezzo stampa, la cantante non si risparmia sulla sua battaglia personale combattuta contro il Coronavirus, che ha contratto nel novembre 2020 con la diagnosi di una polmonite bilaterale risultata sia a lei che al fratello Antonio, il quale però non ce l’ha fatta a superare l’infezione, rivelatasi per lui mortale. In occasione dell’intervista, quindi, la Zanicchi spiega che nonostante la guarigione dal patogeno, da oltre 12 mesi lei avverte un perenne sapore di gas in bocca. “Per questo mi lavo i denti in continuazione”, spiega quindi la cantante e opinionista tv, al noto rotocalco di gossip.

Iva Zanicchi è, inoltre, al centro dell’attenzione mediatica anche per la promozione tv del suo nuovo progetto musicale. È apparsa, non a caso, in tv come ospite in studio nella nuova puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai 3. In occasione dell’apparizione, la cantante ha esibito l’inedito lanciato a Sanremo 2022, dal titolo Voglio amarti, per poi scatenare un botta e risposta piuttosto pungente tra Orietta Berti e Cristiano Malgioglio. “Io con Orietta Berti mi confido e non mi confido e lei non dice niente”, dichiara l’ex Gf vip, e Orietta gli replica: “Io sono una tomba”. “Se lo dico alla Zanicchi – poi prosegue la regina Malgy -, il giorno dopo lo sanno tutti”. “Lei non si trattiene neanche la pipì”, chiude raggelando il pubblico sul conto di Iva, la Berti.

