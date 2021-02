Iva Zanicchi “Salvini? Vero politico”/ “Stima per Meloni: coerente, Berlusconi…”

La cantante Iva Zanicchi, nelle passate ore è intervenuta alla trasmissione di Rai3, Cartabianca condotta da Bianca Berlinguer, per dire la sua sull’attuale situazione politica nel nostro Paese. La sua attenzione si è concentrata in modo particolare sui delicati equilibri del centrodestra dopo il sostegno al premier incaricato, Draghi, da parte di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. La Zanicchi ha quindi esordito: “Inizialmente io ho stimato molto la Meloni perché è una donna coerente. Adesso tutti l’attaccano, ma avere all’opposizione una persona così importante credo che sia stimolante anche per Draghi, anche se non ne ha bisogno”.

La stima da parte di Iva Zanicchi nei confronti della Meloni per la sua coerenza però non si ferma qui poichè la cantante ha aggiunto: “altrettanto però stimo il mio Berlusconi che oggi si è presentato”. La cantante ha confermato di aver visto il suo intervento e di averlo visto “abbastanza bene”.

IVA ZANICCHI A CARTABIANCA COMMENTA L’ATTUALE SITUAZIONE POLITICA

La nota cantante Iva Zanicchi, in collegamento con la trasmissione della terza rete Rai Cartabianca ha spiegato di aver trovato il “suo” Silvio Berlusconi in grande forma manifestando una enorme gioia: “sono felice, si è presentato bene”. Rivolgendosi poi alla padrona di casa Bianca Berlinguer ha aggiunto: “Hai visto come lo ha accolto con simpatia ed amicizia Draghi? Credo che ci sia un’amicizia e una stima”, ha aggiunto, notando con la conduttrice come i due si siano scambiato il segno del gomito come forma di saluto “anti-Covid” ormai diffusa. Infine, la popolare artista ha voluto concludere dicendo la sua anche sul leader leghista Matteo Salvini, il terzo leader del centrodestra, sul quale ha dichiarato: “Ha dimostrato di essere un vero politico e non dico altro. Per me ha fatto benissimo”. Proprio negli ultimi giorni Matteo Salvini ha rivoluzionato la sua immagine passando da sovranista a europeista.



