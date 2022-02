Iva Zanicchi: “Sanremo? È una pena”/ “Grande apprensione, la tensione pesa tanto”

È particolarmente preoccupata Iva Zanicchi per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022. La cantante, che di festival ne ha già vinti tre su dieci, è molto tesa e lo confessa a La Vita in diretta. In collegamento con Alberto Matano, Iva racconta di essere chiusa nella sua camera d’albergo ed accusare molto l’ansia del momento: “Io lo sto vivendo con grande apprensione. Io quando arrivo lì muoio, l’emozione pesa, la tensione, ho paura di dimenticare le parole. È una pena!”, ha ammesso l’artista. Ha poi tenuto a precisare che quello della sua canzone, a dispetto di quanto molti dicono, “Non è un testo erotico, è un testo d’amore!”

In una recente intervista all’Adnkronos, Iva Zanicchi ha commentato le quote degli scommettitori che la danno all’ultimo posto nella classifica del Festival di Sanremo: “I bookies mi danno per ultima al festival? Meglio ultima che penultima, almeno mi si nota”, ha risposto ironica la cantante. “Io la mia vittoria ce l’ho già perché ieri nella prova generale l’orchestra ha applaudito e l’applauso più grande è stato per me. Poi che mi diano ultima chi se ne fotte, per dirlo chiaro”, ha concluso la Zanicchi.

