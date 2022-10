Iva Zanicchi sbotta “Selvaggia Lucarelli dammi quel c***o che vuoi”/ Polemiche e…

Iva Zanicchi accende la polemica a Ballando con le stelle

Iva Zanicchi fa faville a Ballando con le stelle. Nella prima puntata del talent show di Raiuno la cantante ha avuto uno scontro acceso con Selvaggia Lucarelli. Una volta terminata l’esibizione, Milly ha chiesto un commento ai giudici e Selvaggia Lucarelli ha dato zero all’esibizione. A quel punto immediata è stata la reazione di Iva Zanicchi che le ha detto: “Lucarelli dammi quel cazzo che vuoi”. Ma non è finita qui. La cantante ha poi rincarato la dose facendo una battuta che è diventata subito virale sul web: “Io rispetto, però grazie, graziella e grazie al ca***. A quest’ora si può dire! Posso dirlo. E questo lo dedico a Selvaggia Lucarelli, che da lei non mi aspettavo altro”.

Iva Zanicchi provoca Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle/ "Il tuo fidanzato mi corteggia..."

Nella puntata di ieri sera di Ballando con le stelle è però esploso un caso che ha riguardato proprio Selvaggia Lucarelli. In un video Iva sussurra all’orecchio di Samuel Peron un’offesa rivolta alla Lucarelli: “Tr***”. Sui social in molti hanno polemizzato sul comportamento di Iva Zanicchi facendo notare che non si trattava di una battuta ma di un insulto. Durante la puntata anche Ivan Zazzaroni ha fatto notare a Milly Carlucci quello che era successo. La conduttrice ha detto: “Cercheremo nei filmati”. Verrà preso un provvedimento nei confronti di Iva Zanicchi? Sarà costretta a chiedere scusa alla Lucarelli?

Selvaggia Lucarelli, lite con Samuel Peron: "Amore mio bello lo dici a tua sorella!"/ Iva Zanicchi sbotta!

Iva Zanicchi si scusa con Selvaggia Lucarelli: “A volte dico cose…”

Iva Zanicchi aveva già messo in guardia Selvaggia Lucarelli. In una clip di Ballando segreto, la Zanicchi ha parlato con Milly Carlucci della Selvaggia Lucarelli: “La giuria… ognuno di loro avrà un ruolo, ormai la televisione la conosciamo. Tutti mi hanno detto: ‘Stai attenta, stai attenta’… A questa, come si chiama, non mi ricordo neanche come si chiama. Scusa, la Lucarelli. Se lei dici delle cose, io ci sto, anzi chi se ne frega, va bene. Se esagera, allora spero di… che non arrivi a offendere, se offende allora io non riesco”. Il clima appariva già in partenza abbastanza vivace e pertanto bisognava aspettarsi già nella prima puntata che Iva Zanicchi andasse allo scontro con la Lucarelli.

Iva Zanicchi chi è il concorrente? Coppia con Samuel Peron, Ballando con le stelle/ Lite con Lucarelli?

In mattinata, Iva Zanicchi è tornata sui social e si è scusata con Selvaggia Lucarelli per l’epiteto dato in puntata. La cantante ha scritto: “Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria”. Selvaggia Lucarelli se la sarà legata al dito?











© RIPRODUZIONE RISERVATA