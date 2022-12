Iva Zanicchi: “Selvaggia Lucarelli mi incuriosisce”/ “È intelligente, ma mi attacca…”

Intervenendo a “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 5 dicembre 2022, Iva Zanicchi ha parlato del suo rapporto con Selvaggia Lucarelli, membro della giuria di “Ballando con le Stelle“, talent show imperniato sul ballo e nel quale “l’Aquila di Ligonchio” ha conquistato l’accesso alla finale grazie al salvacondotto utilizzato in semifinale da Sara Di Vaira. A Iva Zanicchi dispiace di non piacere alla giornalista, perché “tutto sommato Selvaggia, istintivamente, mi piace. È una donna intelligente, che dice cose precise, a volte sono d’accordo con lei”.

Iva Zanicchi: "Finale Ballando con le Stelle? Sono contenta!"/ "A qualcuno brucia..."

IVA ZANICCHI: “NON MI FA PIACERE CHE SELVAGGIA LUCARELLI MI ATTACCHI SEMPRE, MA LEI È UNA PERSONA CHE MI INTERESSA”

Nel prosieguo di “Oggi è un altro giorno”, Iva Zanicchi, in riferimento a Selvaggia Lucarelli, ha voluto aggiungere quanto segue, peraltro svelando anche un retroscena che, sino a questo momento, non era emerso: “C’è stata una persona molto carina che mi ha detto che io e Selvaggia potremmo diventare grandi amiche. Forse ha ragione, perché a me piacciono le persone intelligenti e lei lo è: mi interessa, mi incuriosisce. Certo, che mi attacchi sempre non mi fa piacere, però dice anche cose giuste”.

