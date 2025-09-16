Tornerà Ok, il prezzo è giusto, ma chi sarà a condurlo? Iva Zanicchi si candida e poi appoggerebbe l’arrivo di Antonella Clerici

Una notizia che secondo i bene informati non doveva uscire e che ha creato subito grande scalpore: la Rai sarebbe intenzionata a far tornare in tv nientemeno che Ok, il prezzo è giusto in access prime time oppure in prima serata con un ciclo di quattro puntate speciali. Persino Fiorello ci ha ironizzato su nel lanciare il ritorno de La Pennicanza.

In molti, sui social, hanno chiesto se assieme al programma ritornerà alla conduzione anche colei che lo ha reso celebre negli anni ‘90 ovvero la cantante Iva Zanicchi, che intervistata a Il Messaggero ha confessato: “Se la Rai vuole, io sono disponibile a condurlo, anche perché il mio contratto con Mediaset scade a ottobre”.

Iva Zanicchi: chi condurrà Ok, il prezzo è giusto? “Ci vedrei bene Antonella Clerici”

La scelta di Iva Zanicchi per condurre il revival di Ok, il prezzo è giusto potrebbe essere l’ennesima botta di nostalgia di una televisione che non sa più inventare nulla, appoggiandosi ai fasti del passato, ma forse la Rai vorrà appoggiarsi a una conduttrice interna un po’ più giovane in vista di un successo che potrebbe arrivare a sorpresa.

E sempre la cantante ha confidato che se non dovessero sceglierla allora Antonella Clerici “potrebbe essere adatta”. Come mai? Perché ha quel volto familiare che servirebbe alla buona riuscita del quiz. Bisognerà vedere i ragionamenti dell’azienda e chi accetterà di provare a cimentarsi con un programma che dovrà essere rinnovato e reso il più accattivante possibile. Intanto la conduttrice si gode il successo di È sempre mezzogiorno per poi tornare con The Voice of Italy.

