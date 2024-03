Iva Zanicchi si ferma per problemi di salute: “Forte raucedine”/ Concerto rinviato, come sta la cantante

Iva Zanicchi, rinviata la data di Alessandria per una “forte raucedine“: il comunicato

Iva Zanicchi è costretta a fermarsi temporaneamente per un piccolo problema di salute. Lo staff della cantante, come riportato da AdnKronos, ha infatti diffuso una nota in cui si comunica il rinvio del prossimo concerto, in programma domani, venerdì 15 marzo 2024, presso il Teatro Alessandrino di Alessandria. Lo stop forzato è dovuto ad “una forte raucedine della cantante“, si legge nel comunicato diramato dal suo entourage.

Salta dunque lo show musicale in programma domani nella città piemontese, ma è stata già fissata la nuova data in cui verrà posticipato: “Il concerto (prodotto da Top Agency e organizzato da Gruppo Anteprima) verrà recuperato in data 27 ottobre 2024“. Inoltre, aggiunge lo staff dell’artista, “i biglietti acquistati restano validi per la nuova data; eventuali richieste di rimborso possono essere effettuate presso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto“. Al momento sono ignote le condizioni di salute della cantante.

Iva Zanicchi e Loredana Bertè, i recenti problemi di salute delle regine della musica

Non è un periodo fortunato per le grandi artiste della musica italiana. Anche Loredana Bertè ha di recente dovuto affrontare alcuni problemi di salute, con un malore che l’ha costretta al ricovero a Roma lunedì a poche ore dal concerto che avrebbe dovuto tenere nella Capitale. Le condizioni sono sempre state stabili e non hanno mai destato grosse preoccupazioni, nonostante i recenti ulteriori accertamenti cui si è dovuta sottoporre.

Alla fine, però, è arrivato un grosso sospiro di sollievo per tutti coloro che le vogliono bene. L’artista infatti è stata dimessa dall’ospedale e, con un post diffuso sui suoi canali social ufficiali, ha annunciato di aver fatto ritorno a Milano e che venerdì sera sarà regolarmente in onda su Rai 1 tra i coach di The Voice Senior. Il ricovero in ospedale ha tuttavia portato la cantante a posticipare due tappe del suo tour, quelle di Roma e Varese, riprogrammate a date successive.

