Iva Zanicchi si ritira da Ballando con le Stelle 2022?/Diretta a rischio: ecco perchè

Ballando con le stelle 2022, Milly Carlucci si pronuncia sull’infortunio di Gabriel Garko e spunta il caso Iva Zanicchi

Manca poco al nuovo e quarta appuntamento TV del sabato sera di Ballando con le stelle 2022, e nell’attesa si fa incessante nel web l’ipotesi ritiro dal dancing show per Iva Zanicchi, dopo il caso Gabriel Garko. Quest’ultimi due possono indubbiamente dirsi i volti più popolari tra i concorrenti dello starsystem made in Italy, di Ballando con le stelle, agli occhi dei telespettatori, ma per motivi diversi potrebbero vedersi costretti a lasciare il format condotto da Milly Carlucci con la stretta collaborazione di Paolo Belli su Rai Uno. L’attore di fiction Mediaset di successo ha lasciato il dancing show ed é in attesa di un bollettino medico rispetto ad un infortunio al braccio subito alle prove in corso del Dancing show.

Gabriel Garko, infortunio al braccio: Ballando con le Stelle a rischio/ "Preoccupati"

Allo stato attuale, in vista del responso medico, Garko si trova a Villa Stuart, una rinomata clinica privata sita nella Capitale, Roma. E, rispetto al ricovero ospedaliero dell’attore, Milly Carlucci ha dichiarato in un messaggio diramato pubblicamente tramite il profilo Instagram di Ballando con le stelle: «Siamo tutti al suo fianco per dargli supporto. Adesso lui è nelle mani dei medici che ci devono dire come gestire questa situazione. Chiaramente da parte nostra c’è l’affetto più grande. Noi vogliamo rivedere Gabriel in pista sabato e lo aspettiamo, ma attendiamo sviluppi».

Iva Zanicchi flirta con Mauro Corona/ “Il mio amore per te è carnale, mi affascini”

Anche Iva Zanicchi verso il ritiro da Ballando con le stelle?

Non ci é dato sapere, quindi, se Gabriel Garko potrà tornare o meno alla competizione dance in occasione della quarta puntata in arrivo di Ballando con le stelle, e non é azzardata l’ipotesi di un ritiro imminente per lui. Nel frattempo, mentre tra i telespettatori si teme che la diretta del sabato di Ballando con le stelle in arrivo sia a rischio, Iva Zanicchi potrebbe anche lei uscire anzitempo di scena dal dancing show, per dei sopraggiunti motivi che concernono il privato.

Come rende noto il portale web beninformato di Davide Maggio, dei subentrati motivi familiari potrebbero vedere la cantante e opinionista TV costretta a lasciare la competizione di Ballando con le stelle. Ma sarà proprio così?

GABRIEL GARKO E GIADA LINI, BALLANDO CON LE STELLE/ Selvaggia Lucarelli pazza di lui: "Tu mi annulli"

© RIPRODUZIONE RISERVATA