Iva Zanicchi senza veli su Selvaggia Lucarelli e Samuel Peron/ “Pensa che stron*o…”

Iva Zanicchi, la nuova esperienza a Ballando con le Stelle e l’avvertimento per Selvaggia Lucarelli

Iva Zanicchi è una delle più grandi cantanti del panorama della musica italiana. Soprannominata “l’Aquila di Ligonchio”, l’artista continua a far sognare il pubblico italiano con la sua voce ma anche con la sua simpatia all’interno del mondo dello spettacolo. Dopo numerosi successi e tre vittorie al Festival di Sanremo, attualmente la cantante si sta cimentando nell’esperienza televisiva di “Ballando con le stelle”. In attesa di vederla a “Da noi a ruota libera”, l’artista sta parlando in vari salottini televisivi del suo nuovo percorso da “ballerina” all’interno di Ballando con le stelle, affiancata dal ballerino Samuel Peron.

A “Oggi è un altro giorno”, Iva ha rilasciato una dichiarazione che ha lasciato molti di stucco: “Da uno a 10 il mio tasso di competitività è 11. Io l’ho detto a tutti, partecipare mi interessa relativamente, io vado a Ballando perché voglio vincere! Io mi diverto ma vorrei anche vincere, poi se mi sbattono fuori, pazienza!”. Oltre alla sfida personale che la cantante si è imposta di realizzare, ha anche lanciato un messaggio molto chiaro alla conduttrice Milly Carlucci: “Se Selvaggia Lucarelli dice delle cose io ci sto, ma se esagera o offende io non ci sto”.

Il rapporto tra Iva Zanicchi e il ballerino Samuel Peron

Iva Zanicchi, oltre al talento e alla carriera è anche una grande mamma. Da anni è legata sentimentalmente a Fausto Pinna ma dalla suo precedente matrimonio con Antonio Ansoldi, la cantante era diventata mamma della sua primogenita: Michela Ansoldi. Nella vita privata e con sua figlia in particolar modo, l’artista è simpatica, amorevole ma anche molto schietta e il suo carattere all’interno del mondo dello spettacolo rimane proprio così com’è, senza veli. Iva infatti non ha perso l’occasione di parlare senza peli sulla lingua del suo rapporto con il ballerino Samuel Peron, che la affiancherà nell’esperienza a Ballando con le Stelle: “Io e questo ragazzo ci conosciamo da poco ma l’ho adottato. Lo metto anche nel testamento (dice ironicamente), perché lui ha una grande pazienza”.

Nel corso dell’intervista a “Oggi è un altro giorno” però, raccontando alcuni dettagli sulle sue prove di ballo, Iva ha espresso un parere (ironico) sul ballerino che la lasciato la conduttrice Serena Bortone a bocca aperta: “Pensa che stron*o mi doveva abbracciare e mi ha detto ‘no, non ci arrivo’. Mi ha detto anche che devo dimagrire 3 chili!”.











