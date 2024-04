Iva Zanicchi: “Silvio Berlusconi? Ecco come mi convinse a fare TV”/ “Contrario al mio ingresso in politica”

Iva Zanicchi parla del rapporto con Silvio Berlusconi in un’intervista a Novella 2000: “Cantò per me quando…”

Iva Zanicchi torna a parlare di Silvio Berlusconi, raccontando retroscena inediti del loro rapporto, in un’intervista rilasciata a Novella 2000, settimanale diretto da Roberto Alessi. La cantante ricorda il primo incontro col Cavaliere, che dopo averla vista in TV, la invitò ad Arcore. “Lui mi ha invitata ad Arcore per propormi di condurre un programma tv. Sono andata con la certezza di dire no, e sono tornata a casa felice di aver accettato”, ha spiegato la cantante, sottolineando di aver detto anche a suo marito, all’epoca, che avrebbe rifiutato la proposta di Berlusconi.

Così però non fu. “Come mi ha convinta? Mi ha sedotta con una galanteria vera, sentita. – ha spiegato Iva al settimanale – Prima mi ha fatto fare il giro della casa, in un grande salone dove c’era un pianoforte ha cantato per me due canzoni in francese… e alla fine è arrivata la proposta: condurre Facciamo un affare, un programma per la fascia del mattino. Sono tornata a casa felice e contenta di aver accettato”.

Quando si è poi toccato l’argomento politica, Iva Zanicchi ha tenuto a precisare che quello “è stato mio errore”, fatto contro la volontà di Silvio Berlusconi. Se è vero che lui la candidò, è altrettanto vero che lo fece su richiesta della cantante. “Lo convinsi io. – ha spiegato Iva Zanicchi – In quel periodo frequentava spesso lo studio di Ok il prezzo è giusto un sindaco della Brianza, anche lui di Forza Italia. Fu lui a spingermi a fare politica. A me sembrava una buona idea impegnarmi per la società, in linea con i miei valori. Berlusconi era contrario, sapeva che la politica mi avrebbe ostacolato la carriera […] Aveva ragione Berlusconi“.

Proprio per un passo falso, Iva Zanicchi rimase poi a lungo fuori dal mondo dello spettacolo, riuscendo a tornarvi solo con fatica. L’ultima volta che la cantante ha sentito Berlusconi è stata durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle: “Mi ha chiamato quando mi ha visto, per prendermi in giro: ‘Non sapevo che fossi anche una grande ballerina… Però le barzellette le racconto meglio io'”.











