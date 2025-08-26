Iva Zanicchi parla dell'amicizia con Ornella Vanoni: ecco cos'ha raccontato

Iva Zanicchi a cuore aperto. Recentemente, la cantante ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica, dove ha parlato della sua carriera e ricordando alcuni colleghi e amici, come il compianto Pippo Baudo e Ornella Vanoni. A proposito di Baudo, l’artista ha raccontato un episodio che porta ancora nel cuore. Difatti, fu proprio lui a presentarla, giovanissima, al Festival di Castrocaro, lanciando in parte la sua carriera. Non solo, ha anche raccontato di una cena durante la quale Pippo le confidò il suo sogno di arrivare un giorno a condurre il Festival di Sanremo.

D’altro canto, lei, invece, desiderava salirci come cantante. Ebbene, con il tempo, entrambi sono riusciti a trasformare quei desideri in realtà. Da un lato, Baudo è diventato il volto simbolo della kermesse, guidandola per tredici edizioni, mentre Iva ha calcato il palco dell’Ariston undici volte, conquistando tre vittorie. Successivamente, ha anche menzionato la sua amica Ornella, raccontando un aneddoto piuttosto particolare. A quanto pare, fino a qualche mese fa, la Vanoni credeva che Iva fosse morta.

Iva Zanicchi parla dell’amicizia con Ornella Vanoni: cos’ha detto

Intervistata da Repubblica, Iva Zanicchi ha raccontato del Premio alla Carriera ricevuto lo scorso febbraio sul palco dell’Ariston, durante il Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. In quell’occasione, ha ricordato una telefonata di Ornella Vanoni, che l’anno prima aveva ricevuto lo stesso riconoscimento. Iva ha definito il rapporto con Ornella “unico“, precisando di non averla mai considerata una rivale.

Dopodiché, ha raccontato un episodio piuttosto curioso. Lo scorso febbraio, la Vanoni l’ha chiamata per farle i complimenti, per poi chiederla se fosse davvero viva. “Sei mesi fa mi telefona e mi fa: ‘Ma sei Iva? Non sei morta? Mi avevano detto che eri morta, allora ciao'”, ha spiegato la Zanicchi.

