Iva Zanicchi spiega testo canzone Sanremo 2022 “Voglio amarti”/ “Urlo l’amore”

Iva Zanicchi a Sanremo 2022 con il testo della canzone Voglio amarti: “Desidero che vinca un giovane”

C’è anche Iva Zanicchi tra le protagoniste di questo Festival di Sanremo 2022. L’aquila di Ligonchio ha deciso di (ri)mettersi in gioco e di calcare il palcoscenico del Teatro Ariston non da ospite – come pure la sua straordinaria carriera le avrebbe consentito di fare – ma da Big in gara. Il testo della canzone per Sanremo 2022 si intitola “Voglio amarti” e, come suggerito dal titolo e confermato dalla stessa Iva Zanicchi in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni alla vigilia di Sanremo 2022, si tratta di una canzone d’amore.

La mitica Iva Zanicchi ha spiegato: “Sono felice, canto il testo di una canzone d’amore, un inno, un grido d’amore. Certo una donna verso il suo uomo, ma anche un amore che in questo momento ci vuole. E’ d’apertura, voglio che la gente si senta unita, che si voglia bene, che si abbracci, che si baci, che viva al sole, al mare, all’aria…vabbé, non c’entra niente: è una bella canzone!“.

Significato testo “Voglio amarti” canzone Sanremo 2022, Iva Zanicchi: “Grido l’amore”

Ma con quale spirito si è approcciata Iva Zanicchi al Festival di Sanremo 2022 con il testo della sua canzone “Voglio amarti”? La cantante ha spiegato: “Io tifo per i giovani, per i ragazzi e le ragazze, sono pieni di talento, io vengo con la speranza che possa piacere la mia canzone ma giuro che vorrei – e lo dico sinceramente anche a casa – che vincesse un ragazzo o una ragazza giovane per poter rappresentare all’Eurovision la musica italiana. Io arriverò terza, vi va bene? (ride, ndr)”.

La Zanicchi ha poi svelato un retroscena sul percorso che l’ha portata ad essere selezionata tra i cantanti in gara a Sanremo 2022: “Ho sentito Amadeus che mi ha chiesto: ‘Ce l’hai una canzone un po’ classica ma moderna, anche un po’ “blueseggiante”?’ Io ho risposto: ‘Sì ce l’ho’. Gliel’ho mandata ed è piaciuta“. Nella sua prima esibizione Iva zanicchi, nonostante una classifica indegna, ha ricevuto il lungo applauso commosso del pubblico di Sanremo 2022. Una piccola vittoria per lei e per il testo della sua canzone “Voglio amarti”

