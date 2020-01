Iva Zanicchi spietata contro Mina / “Menomale che ti sei tolta dalle p….”

Iva Zanicchi ha dato libero sfogo ai suoi sentimenti contro la grandissima Mina nella trasmissione di Forum. La cantante, che a suo tempo ha vissuto una certa rivalità con il mito della musica italiana, si è lasciata sfuggire alcuni commenti non poco leggeri su di lei. Barbara Palombelli le ha chiesto di parlare del periodo in cui lei e mina erano spesso messe a paragone e la Zanicchi ha subito chiarito che non si può competere con una come lei. Da qui è nata poi un’escalation di commenti sulle scelte fatte da Mina, dal trasferimento a Lugano fino alla sua completa sparizione dalle scene della televisione italiana: “Non riapparire mai più, mi hanno detto che sei piuttosto grassa”, ha esclamato la Zanicchi rivolgendosi direttamente alla diretta interessata. Il suo tono era in qualche modo scherzoso, vedremo se Mina risponderà a tono o perdonerà l’irruenza della sua collega.

Iva Zanicchi senza freni contro Mina: “Chiusa nel suo castello a Lugano, meglio che non ritorna”

Il tono scherzoso di Iva Zanicchi non ha di certo attutito le frecciatine rivolte a Mina durante l’intervista con Barbara Palombelli a Forum. La conduttrice le ha chiesto se esisteva veramente una rivalità tra lei e Mina e ha ricevuto una risposta che non lascia troppi dubbi: “Sì sì, eccome se ero invidiosa!”. Il discorso poi si è spostato sulla decisione di ritirarsi dalle scene rimanendo però una presenza fissa nella TV: “Però lei si è tolta dalla scena, e in fondo vi ha lasciato spazio, no? La vogliamo ringraziare?” ha detto la Palombelli. Ma la risposta della Zanicchi è più spietata del previsto: “Cara Mina, meno male che ti sei tolta dalle p…”, poi corregge il tiro: “ma no, nel senso, no, no, guai a dire…ma il problema è che dicevano rivale di Mina, ma non si può essere rivali di Mina. Non perché lei sia chissà…no, non si può essere rivali di Mina perché lei ha avuto questa intuizione di ritirarsi in un castello a Lugano ed è diventata un mito”. Alla fine l’appello alla collega: “Non ti far vedere, Mina! Dato che mi hanno detto che sei piuttosto grassa”, poi giustifica questa sua espressione dicendo che almeno così dimostra di essere umana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA