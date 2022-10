Iva Zanicchi squalificata o penalizzata per “troi*” verso Selvaggia Lucarelli?/ La scelta di Milly Carlucci

Iva Zanicchi a rischio squalifica a Ballando con le stelle 2022?

Inutile dirlo: l’edizione di Ballando con le stelle 2022 non è iniziata sotto i migliori auspici in fatto di polemiche. Quanto accaduto tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli nel corso della prima puntata ha portato strascichi per tutta la settimana, una situazione che dovrà inevitabilmente essere affrontata anche nella diretta di oggi 15 ottobre. Ma in tutto questo qual è stato l’atteggiamento di Milly Carlucci, conduttrice dello show? Questa sera verranno presi dei provvedimenti per la Zanicchi o tutto sfumerà senza alcuna conseguenza?

Alcuni telespettatori di Ballando con le stelle troverebbero giusto un provvedimento per Iva Zanicchi, altri invece ritengono che quello mostrato nel corso della prima puntata sia un atteggiamento tipico della cantante, un suo modo di fare sopra le righe. Detto questo sarà interessante scoprire quale sarà l’atteggiamento di Milly che in settimana si è in realtà già sbilanciata sulla concorrente.

Iva Zanicchi e il ‘tr*a gate’: che decisione prenderà Milly Carlucci?

Di fronte ai vari sfoghi televisivi di Iva Zanicchi dopo il ‘tro*a gate’, Milly Carlucci – che ben poco ama le polemiche, dalle quali solitamente cerca sempre di rifuggire – ha infatti cercato di tranquillizzarla, dichiarando: “Quel che è successo è successo, hai chiesto e richiesto scusa. Non hai commesso nessun omicidio, sabato ci rideremo sopra”; e aggiungendo inoltre: “Tu e Samuel siete una coppia che regala gioia, la gente si identifica con te”. Come si comporterà però stare di fronte a Selvaggia Lucarelli? Riuscirà ad essere imparziale come lei stessa ha ammesso più volte di essere in questo programma?

