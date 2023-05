Iva Zanicchi torna sui social in sedia a rotelle/ “Presto sarà in piedi, ballerò!”

Iva Zanicchi spiega l’incidente: “Rotta seconda vertebra e…”

Iva Zanicchi è stata protagonista di una brutta caduta a fine aprile, che l’ha costretta ad operarsi. A distanza di alcune settimane, la cantante ha aggiornato sulle sue condizioni di salute ai microfoni di Oggi è un altro giorno: “Sto leggermente in posizione orizzontale, nel senso che sono ancora a letto però sto molto meglio. Mi sento bene. Ho subito questo intervento, che non era proprio uno scherzo, perché avevo fratturato la seconda vertebra” spiega.

Iva Zanicchi, nonostante il brutto incidente, non ha mai perso il sorriso raccontando a Serena Bortone un simpatico aneddoto che le è accaduto in ospedale: “Prima dell’intervento, proprio un attimo prima dell’anestesia, ho raccontato una barzelletta all’anestesista perché volevo stesse su, fosse contento. Lui mi ha detto che non gli è mai capitata una cosa del genere in 40 anni che fa questo lavoro, anche perché era una barzelletta abbastanza spinta”.

Iva Zanicchi è tornata sui social dopo la caduta che le ha causato la rottura della seconda vertebra, per rassicurare i fan sul suo stato di salute. La cantante appare in sedia a rotelle a causa della riabilitazione: “Ho subito un intervento, avevo rotto una vertebra. Sembra che sia andato tutto bene, bisogna sopportare un po’ il dolore, ma ci si può convivere”.

E ancora: “Presto sarò in piedi, cantare canto già, ballerò anche!” ha scherzato Iva Zanicchi che, nonostante il dolore e la stanchezza è riuscita a strappare un sorriso ai fan. La cantante tornerà presto a camminare, secondo le sue dichiarazioni, ma al momento ha bisogno ancora di riposo.

