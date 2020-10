Iva Zanicchi/ Tra l’amore per Paolo e la politica: “Mia figlia Michela..” (Verissimo)

Iva Zanicchi tra politica e famiglia, la figlia Michela…

Nei giorni scorsi abbiamo visto Iva Zanicchi battagliera anche in tv per parlare di politica, il suo secondo amore dopo il canto, e se qualche settimana ha sconvolto tutti parlando di migranti in termini poco politicamente corretti (‘L’UE spara nel c*lo i migranti e noi…’), in questi giorni si è detta contraria al coprifuoco in Lombardia perché chi vuole fare movida non deve per forza aspettare mezzanotte, dall’ora dell’aperitivo in poi ci sono tante occasioni di assembramento. Siamo sicuri che il tema politico oggi non interesserà Silvia Toffanin che potrebbe chiederle del compagno ma anche della figlia Michela che lei ama alla follia e di cui spesso si sente la figlia, ogni volta che viene sgridata per quello che dice in tv. Questa volta riuscirà a tenere a freno la lingua?

Iva Zanicchi ospite a Verissimo: “Fausto ha un tumore, mi è crollato il mondo addosso…”

Iva Zanicchi è pronta per una rivelazione choc oggi a Verissimo. Non è la prima volta che l’Aquila di Ligonchio è ospite nel salotto di Silvia Toffanin ma ogni volta riesce a stupire tutti con la sua verve e il suo modo di fare e anche oggi riuscirà a fare lo stesso. Mettendo da parte la sua ironia e le sue battute, la Zanicchi racconterà del suo difficile lockdown aggravato dallo stato di salute del suo compagno di sempre, Fausto Pinna. Secondo le prime anticipazioni delle sue rivelazioni sembra che la cantante si sia accorta che qualcosa non andasse e che quando è riuscita a far ricoverare il compagno, hanno scoperto che si tratta di un serio tumore. Iva Zanicchi confiderà a Silvia Toffanin che in quel momento si è sentita crollare il mondo addosso ma che pian piano le cose si sono sistemate e che finalmente vede la luce in fondo al tunnel. Sarà un disco davvero serio, drammatico e, soprattutto, strano perché chi è abituato ad ascoltare Iva in tv sa bene che non si lascia andare spesso a cose così drammatiche e tristi. Proprio il buon umore e il suo essere battagliera l’hanno aiutata in questo momento. Cos’altro racconterà della sua vita?



