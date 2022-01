Iva Zanicchi, “Voglio amarti” la canzone di Sanremo 2022/ “Sono qui per vincere”

IVA ZANICCHI, LA CANZONE “VOGLIO AMARTI” A SANREMO 2022: “HO CHIAMATO IO AMADEUS…”

Eccola qua, al Festival di Sanremo 2022, la cantante che ha vinto più volte il festival stesso, tre volte. E’ Iva Zanicchi, 82 anni appena compiuti eppure grintosa più che mai l’“Aquila di Ligonchio” come venne soprannominata, forse ironizzando sul suo naso un po’ a punta, ma anche per la sua classe. Non è ospite e nemmeno super ospite, ma prontissima a misurarsi in gara, lei che ha già fatto la storia della canzone italiana. E sebbene negli ultimi anni complice lei stessa sia un po’ stata dimenticata come cantante, preferendo presentarsi come ospite di talk show vari in modo un po’ banalotto o conducendo giochi televisivi, nessuno può dimenticare le sue prestazioni vocali come la commovente La riva bianca, la riva nera.

Dopo una brutta esperienza col Covid più di un anno fa, che ha risparmiato lei ma le ha purtroppo portato via a 77 anni l’amato fratello Antonio, Iva Zanicchi non demorde. La sua energia è una predisposizione del carattere che l’ha resa un mito per molti suoi fan. Sempre abbastanza forte da proporsi ancora e ancora, com’è successo anche questa volta: “Ho cercato io Amadeus…”Ama ho una bella canzone“, gli ho detto… Forse pensava che mi proponessi come ospite… Io volevo invece gareggiare! […] Sarà un Festival di Sanremo 2022 per tutti, dove c’è musica giovanissima.

SANREMO 2022, “VOGLIO AMARTI”: IL SIGNIFICATO DEL BRANO DI IVA ZANICCHI E QUEL FESTIVAL CON TENCO…

Per fortuna che ci sono Ranieri e Morandi a farmi compagnia” ha raccontato in una intervista a Diva e donna. Il suo debutto al Festival fu nel 1965 con “I tuoi anni più belli” di Mogol, cantata in coppia con Gene Pitney: più tardi Iva ammise di essersi esibita al di sotto delle sue possibilità. Era solo un riscaldamento, però: Iva Zanicchi detiene il record della cantante che ha vinto Sanremo più volte, nel 1967 con “Non pensare a me” (in coppia con Claudio Villa), nel 1969 con “Zingara” (in coppia con Bobby Solo) e nel 1974 con “Ciao cara come stai“.

Iva Zanicchi ha vissuto anche la tragica esperienza del festival di Sanremo del 67, quando vinse la prima volta, quando Luigi Tenco si suicidò: “Una cosa mostruosa, mi sembrava impossibile andare avanti con un cadavere…”. Voglio amarti, il brano che presenta, è una classica canzone delle sue, semplicemente d’amore, ma eseguita con un calibro vocale che farà impallidire le altre concorrenti donne del festival di Sanremo 2022. La classe d’altronde non è acqua e non passa con l’età.



