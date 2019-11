Iva Zanicchi: “Voterò Giorgia Meloni”/ Su Sanremo: “Non mi vogliono, qualcuno ha…”

L’assenza già certa al Festival di Sanremo 2020, il panorama politico ma non solo: Iva Zanicchi a 360° in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Verità. La cantante, vincitrice di tre edizioni della kermesse canora, non prenderà parte alla 70° edizione di Sanremo per un ‘veto dall’alto’, ma non si tratta di Amadeus: «Faccio con tutto il cuore il tifo per lui, si merita il più sfavillante dei successi. Guardi, io non auguro il male neppure al mio peggior nemico, e questo “signore” che se la tira da molto potente spero davvero sia sempre in salute e che possa campare fino a 100 anni, o oltre…». Ed è netto il giudizio della Zanicchi: «Diciamo che se però la sorte non fosse così favorevole, mi farei trovare pronta con un bel paio di scarponi chiodati». Una battuta poi su Mina, la Tigre di Cremona: «Peso massimo? Di sicuro. Così massimo che sta piaggiata sul divano, rintanata in casa all’estero, mentre come vede io sono ancora qui, a metterci la faccia».

IVA ZANICCHI: “VOTERO’ GIORGIA MELONI. SU BERLUSCONI…”

Iva Zanicchi ha poi parlato di politica, partendo da Silvio Berlusconi: «La mia stima e l’affetto per lui ci saranno sempre, anche se poi, quando sono stata eletta in Europa con Forza Italia, il partito mi ha lasciata totalmente sola. La politica è un ambiente ancora più carogna di quello dello spettacolo». Dopo aver parlato del caso Bunga Bunga e dell’episodio registrato in un talk su La 7, con tanto di chiamata in diretta del Cavaliere, Iva Zanicchi ha sottolineato che niente è riuscito ad abbattere il leader di Forza Italia, ma non solo: «Del resto, demonizzando Matteo Salvini (come hanno fatto per decenni con Berlusconi) cosa stanno ottenendo? Che fra poco nei sondaggi la Lega arriverà al 50%». E Iva Zanicchi ha già in mente chi votare in futuro: «Giorgia Meloni? Se continua così, sì!».

