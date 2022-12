Iva Zanicchi vs Adriano Celentano/ “Sbaglia a difendere il Reddito di Cittadinanza…”

Iva Zanicchi lancia una frecciata ad Adriano Celentano. I due artisti si sono scontrati a distanza su una tematica molto sentita nel nostro Paese, quale il Reddito di Cittadinanza, finito nel mirino del nuovo governo presieduto da Giorgia Meloni. La concorrente (e finalista) di “Ballando con le Stelle” ha commentato ai microfoni dell’agenzia di stampa Adnkronos il post del “Molleggiato”, nel quale quest’ultimo, parafrasando il suo brano “Chi non lavora non fa l’amore”, ha scritto sui suoi canali social “Chi non lavora… non va abbandonato”, riferendosi evidentemente all’abolizione della misura di sostegno.

Affermazioni di fronte alle quali Iva Zanicchi non si è astenuta da un commento mirato, contenente la sua personale opinione: “Come tutti, ho un amore fortissimo per Adriano Celentano – ha esordito la cantante –. Lo amo come artista, ma non è detto che ogni volta che lui predica io sia d’accordo con lui. E in questo caso non lo sono: sulla difesa del Reddito di Cittadinanza, la sua predica è sbagliata”.

IVA ZANICCHI VS ADRIANO CELENTANO: “ABOLIZIONE RDC? GIUSTO DIFENDERE CHI NON LAVORA, MA L’OZIO È IL PADRE DEI VIZI!”

Nel prosieguo delle sue dichiarazioni all’Adnkronos, Iva Zanicchi ha esclamato, in riferimento alle parole di Adriano Celentano: “Io sono d’accordo nel difendere chi non ha un lavoro, ma sono altrettanto d’accordo con il governo quando cerca di aiutare soltanto chi ha veramente bisogno, anche se mi rendo conto che questo è un ragionamento impopolare. Va bene ed è sacrosanto aiutare chi non lavora, ma se questi aiuti in modo sconsiderato vanno anche a ragazzi che il lavoro non lo cercano e restano a casa, magari sommando qualche lavoretto in nero al Reddito di Cittadinanza, allora non va bene”.

Riferendosi a quest’ultima casistica, da lei stessa citata, Iva Zanicchi ha aggiunto che i giovani non si aiutano in questo modo, perché “è diseducativo e si fa loro del male: l’ozio è il padre dei vizi“. Cosa ne penserà, sulla questione, Adriano Celentano?











