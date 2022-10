Iva Zanicchi: “Walter Chiari voleva portarmi a letto”/ “Forse avrei ceduto, ma…”

Iva Zanicchi, ospite a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di domenica 16 ottobre 2022, si è raccontata a tutto tondo. La cantante, in questo periodo concorrente di “Ballando con le Stelle” in coppia con il maestro Samuel Peron, ha rivelato che per un ampio arco temporale della sua esistenza aveva le visioni: “Per esempio, da bambina ho avuto la visione di me che andavo e vincevo il Festival di Sanremo. È successo veramente, certo non immaginavo si ripetesse tre volte! Le visioni poi mi sono passate verso i 30-35 anni. Sono andata anche dal medico per questo problema…”.

Poi, un aneddoto curioso: “A Castrocaro, Domenico Modugno mi ha fatto ballare con lui. Non avete idea di cosa abbia voluto dire danzare insieme a lui! Ma, mentre ballavamo, mi ha sgridato, perché secondo lui non usavo al meglio la mia voce. Mi ha dato consigli molto importanti, anche sulla respirazione prima di entrare sul palco”.

Nel prosieguo del suo intervento a “Domenica In”, Iva Zanicchi ha confessato: “Devo dire grazie a tante persone per la mia carriera, soprattutto per gli inizi, perché hanno creduto in me. Ad esempio, c’era una sarta di Reggio Emilia, Ines Costi, che mi ha regalato i primi vestiti da sera. Uno era bellissimo, scollatissimo, facevo vedere tutte le t*ttine…”.

Fra i big della tv con cui si trovò a lavorare, Iva Zanicchi ha ricordato Walter Chiari: “Lui non aveva copione e per me il suo erede è Rosario Fiorello. Tuttavia, Walter era autore di se stesso, non aveva nessuno che scrivesse per lui. Nella vita privata, peraltro, era dolcissimo, molto carino. Con me si è comportato da fratello. Certo, voleva andare a letto con me, perché diceva di essere stato assieme a tutte le sue compagne di lavoro. Io forse avrei anche ceduto, ma sua mamma mi disse di privilegiare il rapporto di amicizia che stava nascendo con il figlio: aveva ragione”.

