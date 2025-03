Ivan Alovisio, chi è il marito di Lucrezia Guidone (Sofia di Mare Fuori 5): dal primo incontro al matrimonio

Nella fiction di Rai2 Mare Fuori 5 Lucrezia Guidone è Sofia Durante, la direttrice dell’Istituto Penitenziario cinica, dura a tratti insensibile che si scoprirà avere una oscuro passato alle spalle. Nella fiction ha una relazione tormentata con l’educatore Beppe (Vincenzo Ferrara) nella vita reale, invece, nonostante sia estremamente riservata e lontana dal gossip, l’attrice è sposata dal giugno 2024. Il marito di Lucrezia Guidone è Ivan Alovisio anche lui attore ma anche regista teatrale.

L’amore tra Lucrezia Guidone ed il marito Ivan Alovisio è nato circa 4 anni fa a Roma. I due però hanno sempre vissuto la loro storia d’amore lontano da occhi indiscreti. Ed è per questo che ha lasciato stupiti tutti la notizia del matrimonio dei due attori. Lucrezia e Ivan si sono sposati nel giugno dell’anno scorso ad Ostuni, una cerimonia intima con pochi parenti e amici in una elegante location affacciata sul mare. Ivan, classe 1983, originario di Moncalieri ha studiato al Piccolo Teatro di Milano e poi ha recitato in film e fiction di successo come Il commisario Montalbano, Doc Nelle tue mani e Il Re.

Lucrezia Guidone e il marito Ivan Alovisio: “Per stare in coppia ci vuole impegno ma anche libertà”

Riservatissima sulla sua vita privata, l’attrice Lucrezia Guidone sul marito Ivan Alovisio non si è mai espressa molto durante le interviste rilasciate in quest’ultimo periodo. In occasione della presentazione del film Fedeltà a cui ha preso parte ha rivelato qual è il suo concetto di fedeltà: “Credo che non debba mai essere messo in opposizione al concetto di libertà, la fedeltà non può essere vissuta come un limite. Se diventa una gabbia di sacrificio allora rompiamo quella gabbia, se il desiderio svanisce – perché svanisce – occorre reinventarlo. Per stare in coppia ci vuole impegno, è importante allinearsi ai cambiamenti dell’altro. E non tradire se stessi, come capita a Margherita, ad esempio”.