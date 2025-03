Ivan Cattaneo, chi è e carriera: il grande successo negli anni ’80

Festa grande per Ivan Cattaneo, che oggi compie 72 anni e per l’occasione verrà celebrato nella nuova puntata de La volta buona su Rai 1, ospite di Caterina Balivo nel corso del pomeriggio. Rivoluzionario ed eclettico, originale e creativo nella visione della musica e dell’arte, il cantautore vanta una lunghissima carriera alle spalle. Nato a Bergamo nel 1953, sin da giovane si avvicina al mondo dell’arte, frequentando il liceo artistico, e della musica, iniziando a suonare la chitarra ed esibendosi in alcuni gruppi di blues.

Nel 1975 arriva il suo definitivo debutto nella musica con la pubblicazione del suo primo album UOAEI, cui fa seguito nel 1977 il secondo disco Primo secondo e frutta (Ivan compreso). Ma il suo più importante successo, brano simbolo del suo repertorio, è sicuramente Polisex pubblicato nel corso dei primi anni ’80. Sono anni di grande fermento artistico per il cantautore, che nel 1981 incide anche il disco di cover 2060 Italian Graffiati, rivisitando e riarrangiando iconici brani della canzone italiana.

Ivan Cattaneo tra musica, televisione e la grande passione per la pittura

Sul finire degli anni ’80, dopo un altro album di cover intitolato Bandiera gialla, arriva una fase di stallo nella carriera di Ivan Cattaneo. Il cantautore decide infatti di prendersi una pausa dalla musica, per ritrovare la propria direzione e gli stimoli di inizio carriera, e si avvicina gradualmente al mondo della pittura. La sua attività musicale diminuisce gradualmente e, di contro, nel corso degli anni 2000 aumenta invece la sua popolarità televisiva, soprattutto nei reality.

Nel 2004 partecipa a Music Farm, nel 2007 arriva invece una breve partecipazione a L’isola dei famosi come concorrente; più di recente, invece, nel 2018 ha preso parte al Grande Fratello Vip. Oltre alla musica e alla televisione, Ivan Cattaneo non ha mai abbandonato la sua grande passione per l’arte e la pittura, realizzando soprattutto immagini alle quali, dopo essere state elaborate al computer, ha aggiunto il suo tocco artistico su tela.