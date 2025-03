Ivan Cattaneo, vita privata e coming out: “Mi ricoverarono in una clinica psichiatrica“

Ivan Cattaneo oggi compie 72 anni e sarà ospite di Caterina Balivo, in questo giorno speciale, nel salotto de La volta buona nella nuova puntata in onda nel pomeriggio su Rai 1. Sarà l’occasione per festeggiarlo, ripercorrere la sua straordinaria carriera e, forse, per focalizzarsi anche sulla sua vita privata che, a dispetto della sua indubbia notorietà, è sempre stata piuttosto riservata. Il cantautore raramente ha parlato in forma pubblica di fidanzati e amori della sua vita, preferendo quasi sempre conservare un velo di riserbo.

In età adolescenziale, all’età di 13 anni, il cantante ha confessato la propria omosessualità, tuttavia il suo coming out non fu semplice da affrontare in famiglia. “I miei genitori mi portarono dallo psicologo e poi mi ricoverarono in clinica psichiatrica. Quello era un tipo di società che non era preparata a queste rivelazioni”, aveva confidato in un’intervista a Citofonare Rai Due nel 2022. Il cantante fu riempito di sedativi e, per uscirne, rassicurò di essere “guarito” riappropriandosi in questo modo della sua libertà.

Ivan Cattaneo è fidanzato? L’ultima relazione nota ai tempi del GF Vip

Un passato non semplice per Ivan Cattaneo, che nel corso degli anni ha sempre tutelato la propria vita privata; ad oggi è fidanzato? Cosa sappiamo della sua sfera sentimentale? Proprio per via di questa sua riservatezza di fondo, sono pochi gli indizi a riguardo. Le ultime informazioni sono legate alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2018; durante il reality, infatti, ammise di avere un fidanzato fuori dalla Casa, più giovane di lui e con il quale stava assieme da diversi anni.

Tuttavia, dopo il reality, le cose sarebbero cambiate e in un’intervista a Verissimo ammise di essere tornato single: “Avevo qualcuno che mi aspettava fuori dalla Casa, ma ho scoperto che si è innamorato di un’altra persona. Lui è bisex, ha conosciuto una ragazza e si è messo con lei. Io, però, sono felice che lui abbia trovato una persona e così mi sono messo in disparte come al solito”.