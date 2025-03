Ivan Cattaneo ha un fidanzato? Come stanno le cose

Il noto cantante Ivan Cattaneo negli anni è stato protagonista di una carriera davvero ricca di soddisfazioni e gioie, ma lo abbiamo visto finire anche diverse volte in pasto al gossip. Non è dato sapersi con precisione se al momento nella vita privata di Ivan Cattaneo ci sia un fidanzato, anche se sappiamo invece che il suo coming out in passato provocò non pochi problemi alla sua vita: “I miei genitori mi portarono dallo psicologo e poi mi ricoverarono in clinica psichiatrica. Quello era un tipo di società che non era preparata a queste rivelazioni” le parole del cantante riguardo all’accaduto con la sua famiglia.

Ad oggi la situazione sentimentale di Ivan Cattaneo è avvolta nel mistero, anche se in passato il cantante ha raccontato di aver avuto una persona, specialmente dopo la sua esperienza nella casa del Grande Fratello, anche se poi le cose non sono finite bene: “Avevo qualcuno che mi aspettava fuori dalla Casa, ma ho scoperto che si è innamorato di un’altra persona. Lui è bisex, ha conosciuto una ragazza e si è messo con lei”.

Ivan Cattaneo e la storia d’amore finita male

Tra il 2018 e il 2019 Ivan Cattaneo ha vissuto la sua storia d’amore più speciale, con il noto cantante riuscito ad aprirsi in una vecchia intervista rilasciata a Verissimo, dove ammise di essere stato tradito dall’uomo con il quale aveva avviato una relazione:

“Però, sono felice che lui abbia trovato una persona e così mi sono messo in disparte come al solito” le parole di Ivan Cattaneo.