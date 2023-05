Ivan Cattaneo rifiuta di fare l’esame a Back to school: “Umiliante”/ Panicucci: “Perché sei qui allora?”

Ivan Cattaneo rifiuta di fare l’esame a Back to school: “Un atto di umiliazione!”

Ivan Cattaneo protagonista di uno scontro con la commissione e la conduttrice di Back to school. Il celebre cantante, ospite della quinta puntata dello show di Italia 1, ha rifiutato di sottoporsi all’esame di quinta elementare, fulcro del programma condotto da Federica Panicucci. Cattaneo avrebbe dovuto sostenere l’esame di inglese, ma alla notizia ha dichiarato: “Io non risponderò in inglese. Non sono qui per rispondere all’esame, con tutto il rispetto. Possiamo parlare di scuola…”

Ivan Cattaneo attacca Pannella/ "Sosteneva i diritti dei gay senza il coraggio di dichiararsi"

Di fronte a questa ammissione, Federica Panicucci è dunque intervenuta, cercando di far ragionare il suo ospite: “Ivan però questo è un esame di quinta elementare, quindi la maestra ti farà delle domande e…” “Io non torno in quinta elementare, altrimenti è un atto di umiliazione!” è sbottato Cattaneo, aggiungendo “Io ho capito dalla mia vita che qualsiasi cosa si impara e poi non si ricorda dopo anni, vuol dire che non valeva la pena di essere imparato”.

Federica Panicucci ricorda commossa nonna Chiarina/ "Uno dei doni più belli avuti"

Ivan Cattaneo non fa l’esame, Federica Panicucci stizzita: “Perché sei qui allora?”

Federica Panicucci cerca ancora di far ragionare Ivan Cattaneo, dicendogli: “Ivan, Back to school è un programma che vuole rimettere sui banchi dell’esame di quinta elementare degli studenti, dei ripetenti, delle celebrities”. “È bellissimo, ma io sono la pecora nera, quindi non voglio rispondere alle domande perché non mi interessa!” replica lui infastidito. A questo punto la domanda della conduttrice arriva spontanea: “Perché sei qui allora?” “Sono qui perché porto la mia parte, non per rispondere alle cosine di matematica!”, replica il cantante. Chiaramente stizzita dal comportamento del suo ospite, la Panicucci lo invita dunque a tornare al suo posto: “Se non vuoi fare l’esame, ti invito a riaccomodarti. Il massimo rispetto passa anche nell’onorare l’impegno preso!”

LEGGI ANCHE:

MARCO BACINI, COMPAGNO DI FEDERICA PANICUCCI/ "Vedo il mio futuro solo con lui"

© RIPRODUZIONE RISERVATA