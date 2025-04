Ospite a La Volta Buona, Ivan Cattaneo ha presentato suo fratello Domizio. Un rapporto fortissimo tra i due, così diversi ma uniti in tutto questo tempo. “Non è sempre facile essere il fratello di Ivan”, ha spiegato l’uomo, che ricorda il momento del funerale della loro zio, dove tutti chiedevano come stesse la mamma che era in ospedale ricoverata per una protesi al ginocchio. “Tutti i parenti fermavano Ivan per chiedergli come stesse la madre e non me“, dice ricordando quei momenti difficili in cui si è sentito escluso dalla sua stessa famiglia.

“Siamo molto diversi“, spiega Ivan Cattaneo che spiega che il fratello Domizio è tutto quello che lui voleva essere. Ma la cosa è reciproca, dato che entrambi si ispirano a vicenda. “Io non ho fatto famiglia” racconta con un po’ di malinconia il cantante, che riguarda mano a mano le immagini che passano a La Volta Buona e che lo ritraggono ancora giovanissimo mentre canta “Tu scendi dalle stelle” con in mano una serie di candele.

Ivan Cattaneo, il fratello Domizio e gli attacchi omofobi: “Lo difendevo, lo chiamavano…“

Domizio, fratello di Ivan Cattaneo, si è trovato più volte a difenderlo dagli attacchi omofobi: “Un giorno gli hanno dato della donnina e io mi sono scagliato contro chi lo attaccava“. Tutto questo Ivan lo ha capito dopo, grazie a sua madre che lo aveva fatto riflettere sull’avere accanto una persona così protettiva. “Ciao fratellino, ti voglio bene“, conclude il cantante, dicendo di non aver mai espresso tutto l’amore che prova per il fratello. A La Volta Buona, entrambi hanno concluso cantando una canzone insieme.

