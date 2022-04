Chi è Ivan Cattaneo/ L’outing, il dramma della clinica psichiatrica e il dolore per il rifiuto di Sanremo

Vita e successi e momenti drammatici di Ivan Cattaneo

Ivan Cattaneo è un cantautore italiano che ha avuto un grande successo negli anni ’80 e stasera sarà a Big Show per duettare con qualcuno del pubblico. E’ Nato a Panico in provincia di Bergamo nel 1953, ha sempre avuto la passione per la musica e per l’arte, tanto che oggi si dedica in particolare alla pittura e spesso partecipa ad alcuni salottini televisivi. Fa il suo esordio col brano Polisex e con alcune cover anni ’60. Ha avuto un grande successo grazie alla musica, ma una fase della sua vita è segnata da un profondo dramma. Come risaputo il cantautore già da giovane confessa alla madre di essere gay, viene visitato da uno psicologo e successivamente ricoverato in una clinica psichiatrica, dove passerà il tempo a dormire sotto sedativi.

Ivan Cattaneo "Coming out? Fui chiuso in clinica psichiatrica"/ "Mi davano sedativi…"

Dopo aver capito che nessuno poteva aiutarlo, decide di fingere di essere “guarito” e uscito dalla clinica non affronta più quel discorso con nessuno. Questo evento drammatico viene riscattato grazie all’enorme successo che tra gli anni ’80 e il 2000 ha con i suoi singoli più famosi: a bambolina che fa no no, Polisex, Piangi con me e le sue cover migliori: Una zebra a pois, Tintarella di luna, Abbronzatissima e Nessuno mi può giudicare.

IVAN CATTANEO: "A 13 ANNI IN MANICOMIO PERCHÈ GAY"/ "Il ricordo più brutto..."

Ivan Cattaneo, le critiche a Sanremo e il Grande Fratello Vip

Il 24 settembre 2018 Ivan Cattaneo partecipa alla terza edizione del Grande Fratello Vip, venendo poi eliminato perdendo al televoto contro Lory Del Santo. Durante quella esperienza Ivan aveva raccontato un vicenda sentimentale dolorosa: “Avevo qualcuno che mi aspettava fuori dalla casa, ma ho scoperto che si è innamorato di un’altra persona. Lui è bisex, ha conosciuto una ragazza e si è messo con lei. Io, però, sono felice che lui abbia trovato una persona e così mi sono messo in disparte come al solito”. Dopo queste rivelazioni si era scoperto che quest’uomo, prima che il cantante facesse il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, aveva convissuto con lui per cinque anni.

Ivan Cattaneo/ "David Bowie mi sembrava Ornella Vanoni"

Poco dopo essere uscito dal reality, Ivan lavora su un nuovo album “Red”. Aveva proposto il suo nuovo album al festival di Sanremo nel 2019, che però rifiutò. Dopo quel giorno il cantante sollevo una polemica che fece molto scalpore sul web. In merito a Sanremo, Cattaneo aveva dichiarato: “Quando mi imploravano in ginocchio ho detto no. Quando ci volevo andare io, non mi hanno più voluto loro”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA