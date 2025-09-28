Ivan, chi è il fratello di Paolo Mendico: “Paolo ci ha lasciati troppo presto, la sua morte non può restare senza motivo”.

Ivan Mendico è il fratello di Paolo Mendico, il 14enne suicida che dopo anni di bullismo ha deciso di farla finita impossibilitato ad andare avanti subendo continue vessazioni da parte dei coetanei e dei professori. In un’intervista al Corriere della Sera il ragazzo, fratello maggiore, ha detto la sua su quello che è successo, riportando anche una sua esperienza personale. “Qui il bullismo c’è sempre stato, ci sono passato anche io, ma l’ho affrontato diversamente: ascoltando Renato Zero, rifugiandomi nella sua poesia“, ha spiegato il giovane.

Eppure, suo fratello Paolo ha deciso di togliersi la vita l’11 settembre 2025 appena prima di ritornare a scuola. “Paolo ci ha lasciati troppo presto, la sua morte non può restare senza motivo” continua Ivan, pretendendo giustizia per il 14enne e per tutti quelli che come lui soffrono: “Vogliamo giustizia per lui, per tutte le vittime del silenzio. E perché la scuola deve diventare un posto sicuro per la crescita dei giovani“.

Paolo Mendico, il fratello Ivan choc: “Non so se la preside sapesse“

Ivan racconta di aver visto Paolo Mendico per l’ultima volta nel mese di luglio, ecco cosa gli aveva raccontato: “Stava bene. Ma sapevo che aveva subito atti di bullismo e che svariate volte erano stati segnalati alle scuole che aveva frequentato e all’Itis. Non c’è un numero preciso di queste segnalazioni, è accaduto negli anni“. Ci sono dubbi anche sulla consapevolezza della scuola, che forse non aveva ben presente quello che stava capitando in classe ormai da tempo: “Non so se la preside del “Pacinotti” fosse davvero a conoscenza di quello che succedeva, perché lavorava in un’altra sede, a Fondi. A Santi Cosma c’era la vicepreside, che forse non ha voluto riferire nulla. Per non avere problemi“.

