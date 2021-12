Ivan Circoski è morto/ Brescia, artista di strada ha avuto infarto dopo lo spettacolo

È morto Ivan Domenighini, in arte Ivan Circoski. L’artista di strada, che si è spento all’età di 45 anni, era molto amato nella provincia di Brescia, dove organizzava i suoi spettacolo di vario genere: dal mangiafuoco al giocoliere. L’ultimo è stato quello di domenica, al termine del quale si è sentito male: probabilmente un infarto. Il malore fatale mentre era a pranzo e subito il trasporto in ospedale in elisoccorso, ma i medici non sono riusciti a fare nulla per salvargli la vita.

Il dramma, secondo quanto ricostruito da Brescia Today, si è consumato davanti all’albergo in cui era andato a pranzo insieme ai colleghi. Improvvisamente ha iniziato a respirare a fatica ed ha deciso di uscire per prendere un po’ d’aria. In strada, dopo avere chiamato il 118, si è dunque accasciato al suolo. All’arrivo dei soccorritori, il quarantacinquenne è stato rianimato più volte. Sembrava che le sue condizioni fossero migliorate, ma all’arrivo d’urgenza all’ospedale Civile è spirato.

Ivan Circoski è morto: l’artista di strada più amato dai bambini a Brescia

Ivan Circoski è morto a soli 45 anni e a Brescia di lui non resta ormai che un dolce ricordo: ad ogni suo spettacolo intratteneva i più piccoli con i suoi numeri, talmente ben fatti da lasciare tutti a bocca aperta. L’ultimo dal titolo “Fiabe e canti sotto il castello”. Quello della mattina era stata un successo ed avrebbe dovuto replicarlo nel pomeriggio, ma non ce l’ha fatta ad essere presente sul palco.

“Te ne sei andato beffardo e leggiadro come le tue bolle, in pausa tra uno spettacolo e l’altro. Ci siamo divisi un sacco di piazze, prima o poi ci rincontreremo danzando in cielo, come le tue magiche bolle, scaltri come le tue sputate di fuoco, giganti e morbidi come la tua anima”, così ha voluto salutarlo su Facebook il collega Sagitta Folklan. Innumerevoli i messaggi di cordoglio nella bacheca.

