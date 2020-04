Ivan Cottini commosso a Storie Italiane/ “Ho la pelle d’oca! Io e mia figlia Viola..”

Pubblicità

Momento toccante a Storie Italiane di oggi, venerdì 17 aprile 2020. Eleonora Daniele ha infatti aperto un collegamento con Ivan Cottini, modello e ballerino affetto da SLA che ha partecipato alla videochiamata assieme alla figlia Viola. “La settimana prossima staremo insieme. Sai quanto ti siamo affezionati, siamo un po’ una famiglia, anche a distanza, tu sei sempre con noi.” ha dichiarato allora la conduttrice, toccando al cuore Cottini che, commosso, ha infatti replicato “Grazie Eleonora. Mi hai fatto venire la pelle d’oca con quello che hai appena detto”. Cottini ha raccontato la sua quarantena, svelando che pur essendo difficile è un’occasione per stare sempre insieme alla sua bambina: “Non sai quanto ne combiniamo io e Viola in questo periodo” ha infatti scherzato, come riporta la NostraTv.

Ivan Cottini racconta la sua quarantena a Storie Italiane: “Io e mia figlia Viola…”

Continuando a parlare di questo periodo di isolamento forzato ad Eleonora Daniele, Ivan Cottini a Storie Italiane ha inoltre ammesso che: “In questa quarantena ho avuto la fortuna di poter rafforzare il rapporto con la mia bambina, dopo un anno nel quale sono stato spesso assente e mi sono dedicato poco a lei.” Poi però ha aggiunto “Ora, però, stiamo sempre insieme e riusciamo anche a far arrabbiare la nonna!” ha continuato ironico. Dunque, nonostante le difficoltà di un momento così delicato, Ivan Cottini si dedica alla famiglia e soprattutto a sua figlia Viola, approfittandone per recuperare quel tempo insieme che in passato non sempre è stato possibile trascorrere.



