Ivan Cottini/ “La vita me la voglio giocare anche da malato”, proposta della Daniele

La sua performance sul palcoscenico del teatro Ariston di Sanremo 2020 ha registrato il 75% di share. Ivan Cottini, il giovane che combatte la Sclerosi Multipla con la danza, torna ospite oggi di Eleonora Daniele a Storie Italiane, dimostrando ancora una volta di voler superare il limite fisico attraverso il cuore, l’anima e la testa. Standing ovation dopo il suo ingresso in studio. “Mannaggia a te, mi hai fatto piangere”, ha commentato in studio Eleonora Daniele prima di passare la parola a Ivan ed al racconto del suo Festival di Sanremo. “E’ stato un lungo travaglio, quasi 8 ore di attesa ma l’abbiamo passate tutte molto bene, abbiamo ammazzato il tempo”, fino alle 2, l’ora della sua esibizione. Quello che lo ha visto protagonista, Eleonora lo ha definito il momento più magico dell’intero Sanremo, “una serata speciale in cui portare il messaggio ‘la diversità è bellezza ed è un valore aggiunto per la società’ è stata la cosa più bella del festival”. Ma cosa ha provato mentre si trovava sull’importante palcoscenico? “Avevo molto timore, l’attesa faceva aumentare sempre di più questa ansia. Nel momento in cui arrivo lì ho la capacità di non vedere più nessuno, riesco sempre a dare il 101 per cento”, ha spiegato.

IVAN COTTINI E LA PROPOSTA DI ELEONORA DANIELE

Le parole di Ivan Cottini hanno commosso fino alle lacrime anche Tiziana Rivale che ha commentato dallo studio di Storie Italiane: “E’ impossibile non piangere e rimanere freddi e impassibili con una storia del genere. Ci son persone che non meritano di respirare sul pianeta e una persona così mi fa rabbia che non possa portare avanti la sua vita e il suo talento”. La replica di Cottini non si è fatta attendere: “Non è facile specialmente nella società di oggi dove c’è molta cattiveria e invidia, dove la gente ha smesso di sorridere e ha il cuore di pietra, ho ricevuto tanto pesci in faccia all’inizio”, ha spiegato. Anche Eleonora Daniele, commossa, ha fatto fatica a trattenere la lacrime, commentando: “Hai una forza che passa tutto”. “La vita è una e io me la voglio giocare anche da malato”, ha ribadito Cottini prima dell’ingresso della sua compagna sul palco, Bianca Maria Berardi: “siamo al settimo cielo, grazie perchè hai creduto tanto in Ivan”, ha commentato quest’ultima. Infine, Eleonora Daniele ha voluto avanzare la sua proposta personale a Ivan: “voglio che tu sia un ospite fisso della nostra trasmissione, che tu venga qui a raccontare la tua vita e a commentare dei problemi delle persone”. Ovviamente Ivan ha accettato con grande entusiasmo.

